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Programação Impactos da Reforma Tributária na saúde norteiam o 2º Encontro Regional do Sindhospe em Surubim Com palestra do mestre em ciências contábeis Flávio Cesário no encerramento, evento reúne especialistas para debater inovação, inteligência artificial e segurança jurídica no setor hospitalar do Agreste

O setor de saúde no Agreste Pernambucano se reúne nesta quarta-feira (19) para o 2º Encontro Regional de Surubim, promovido pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde e Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas do Estado de Pernambuco (Sindhospe). A programação conta com debates estratégicos sobre gestão, tecnologia e aspectos jurídicos, culminando com uma apresentação focada na Reforma Tributária e seus impactos diretos na cadeia da saúde.

O encerramento e ponto alto da programação técnica fica a cargo do mestre em ciências contábeis e professor Flávio Cesário (FB Contábil). O especialista ministra palestra sobre a recomposição de custos, os desafios fiscais e as adequações tributárias necessárias para que clínicas e estabelecimentos hospitalares mantenham a sustentabilidade econômica diante das novas diretrizes da legislação nacional.

A abertura das atividades ocorre às 9h, seguida por um Painel Jurídico focado em segurança para empresários e gestores. A discussão conta com contribuições do Dr. Garibaldi Cavalcanti Gomes da Silva (2º Promotor de Justiça de Surubim), abordando a conciliação no CEJUSC e o papel do Judiciário; da Dra. Solange Bezerra (advogada do Sindhospe), sobre proteção e estratégias no Direito do Trabalho e Previdência; e do Dr. Guilherme Tavares (advogado do Sindhospe), trazendo atualizações em legislação trabalhista.

O evento traz ainda temas de inovação e tecnologia aplicada à gestão. Representando o SENAC, Peggy Corte Real apresenta as soluções do programa Qualihealth, enquanto a Prof.ª Thalyta Robertta Ramos Carmo discute a aplicação prática de Inteligência Artificial desde a recepção ao prontuário médico.

A eficiência operacional ganha espaço com a apresentação de Allan Ramgund e Gisele Fernandes (Essencial Saúde) sobre o ciclo da receita e a cadeia de faturamento. Já a acessibilidade e novos modelos de negócio entram na pauta com Jader Fraga Vieira (TOTVS), que aborda o atendimento neurodiverso e o diferencial estratégico da especialização de espaços para o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

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