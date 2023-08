Impala, Civic e Fusca: conheça os dez carros mais vendidos da história

A- A+

Muitas das vezes, o "mainstream" automotivo tem seu olhar voltado apenas para modelos raros e únicos. Porém, durante anos, as pessoas resolveram colocar suas economias, salários e ilusões em modelos que hoje fazem parte da lista dos carros mais vendidos da história e devem ser tão valorizados quanto aquele que foi fabricado como único em sua categoria.

Isso pode mudar, claro. O tempo dirá o quanto esta lista vai mudar e quais carros novos vão se juntar e destronar os clássicos desde o início. No entanto, estes conseguiram ultrapassar os milhões de unidades e são atualmente os best-sellers da indústria automobilística.

10 - Chevrolet Impala

Sua primeira fabricação data de 1958, ano em que chegou às ruas pela primeira vez como um cupê de duas portas com motor V8. Algum tempo depois, chegou a alternativa de quatro portas e a partir daí foram vistas até dez gerações do Impala. A última fabricação data de 2012, e sua comercialização começou em 2014. O modelo representativo do ideal dos anos 60 conta, até 2022, com mais de 14 milhões de unidades vendidas.

9 - Volkswagen Passat

Logo acima do modelo Ford, mas com vários anos de diferença. O Passat foi lançado em 1972 e teve sete gerações que ousaram até mudar de nome dependendo do mercado em que foi lançado. Alguns podem conhecê-lo como Quantum, Carat ou Dasher ou outros simplesmente como Passat NMS, a última versão desse modelo que se firma como a oitava geração de um veículo que já vendeu 14,5 milhões de unidades.

8 - Ford Model T

Para este carro você tem que viajar no tempo. Foi projeto pessoal de Henry Ford e foi vendido entre os anos de 1908 e 1927. Foram feitas edições de duas, três e quatro portas; uma alternativa de picape, outro sedã e até um cupê. Inclusive, dizem na mídia especializada, o chassi foi vendido sem carroceria para que os artesãos customizassem como quisessem. Era um dos mais baratos na época, e, em 1921, 52% das vendas mundiais correspondiam a ele. Começou a perder espaço graças às novas tecnologias, mas ainda entra no ranking com mais de 15 milhões de vendas históricas.

7 - Honda Accord

Mais um veículo do segmento D (sedãs) que conseguiu entrar no ranking histórico. Em 1981, tornou-se o primeiro modelo japonês a ser construído nos Estados Unidos e enfrentou os veículos de fabricação americana em seu próprio solo. São oito gerações desse modelo que já contabiliza 17,5 milhões de vendas.

6 - Ford Escort

A concorrência no final dos anos 60 era voraz e o foco era o baixo consumo. Assim, para competir com o que Fiat, Renault e Volkswagen faziam, a Ford apostou desde o Reino Unido no Escort e se deu bem. Começou a ser comercializado em 1967 e teve seis gerações que lhe permitiram escalar para 20 milhões de unidades vendidas. Assim como o Accord, ele continua em produção.

5 - Honda Civic

Mais um japonês que entrou nos mais vendidos. Nasceu como duas portas em 1973 e evoluiu para um hatchback. Teve oito gerações e várias diferenças entre o modelo vendido no mercado europeu e o que saiu para Japão e Estados Unidos. Até hoje, o Civic acumula mais de 20 milhões de vendas e segue crescendo.



4 - Volkswagen Fusca

Em 1938 o mundo mergulhava em um dos momentos mais sombrios de sua história e enquanto a política europeia debatia o que fazer com o que acontecia na Alemanha, a produção do então chamado Type 1. Com um breve hiato durante os anos de guerra, o Fusca - nome com o qual se popularizou - foi produzido até 2003 e se tornou um ícone do século 20 e do mundo automotivo. São 23,5 milhões de vendas registradas para o "fusca" de aço inox.

3 - Volkswagen Golf

Pretendia ser o sucessor do Fusca quando começou a ser fabricado em 1974, mas acabou disputando um mercado diferente e se firmando como um dos mais vendidos da história. São oito gerações deste modelo icônico da marca alemã que ultrapassa as 35 milhões de unidades vendidas.

2 - Ford F-Series

Ícone da mecânica americana e uma picape amplamente vista em filmes que buscavam retratar a típica vida americana. Ele nasceu originalmente em 1948 e já teve 12 gerações. Foi o mais vendido do mundo e, segundo a mídia dos Estados Unidos, em 2003 "uma F-Series era vendida a cada 30 segundos". Consumismo e fanatismo à flor da pele por um veículo que também registra mais de 35 milhões de unidades vendidas.

1 - Toyota Corolla

O grande vencedor da história é, por enquanto, o Toyota Corolla, que ainda hoje é produzido. Surgiu como compacto no segmento C (“carro familiar pequeno”) em 1966 e conta com 12 gerações, que juntas ultrapassam 41 milhões de unidades vendidas.

