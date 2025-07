A- A+

China Importação da China para os EUA tem forte queda, e fatia dos produtos do Vietnã já é quase a mesma Participação dos produtos chineses nas compras dos EUA caiu para 7%, depois de atingir 14% em setembro do ano passado. Itens vietnamitas já são 6% da pauta

A participação da China nas importações dos Estados Unidos caiu para 7,1% em maio, o nível mais baixo desde 2001, de acordo com dados comerciais divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento do Censo dos EUA.

Esse número representa uma queda de 4,3 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado e faz parte de um declínio de longo prazo iniciado durante o primeiro mandato do ex-presidente Donald Trump.

A participação da China nas importações dos EUA havia atingido recentemente 14,8% em setembro de 2024, antes de Trump retornar ao cargo e implementar novas tarifas elevadas sobre as importações do país.

Entre os maiores beneficiários do realinhamento estão os vizinhos da China na Ásia. Tanto Taiwan quanto o Vietnã representaram, cada um, cerca de 6% das importações de bens dos EUA em maio, ante aproximadamente 3% em 2023.

Taiwan está agora a apenas 1,2 ponto percentual da participação da China nas importações americanas, impulsionado em parte pela crescente demanda por semicondutores usados em inteligência artificial — setor que o país domina.

O aumento da participação do Vietnã nas importações tem sido impulsionado por remessas de transbordo vindas da China e por produtos fabricados localmente com componentes chineses. Os EUA impuseram, no início desta semana, uma tarifa de 40% sobre esse tipo de produto vindo do Vietnã.

