A- A+

BRASIL Importação de arroz depende do preço do produto lá fora, diz Haddad Há perspectiva de impacto da calamidade no Rio Grande do Sul no preço dos alimentos e na inflação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que o teor da medida provisória para viabilizar a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz depende do preço do produto no exterior.

Com a perspectiva de impacto da calamidade no Rio Grande do Sul no preço dos alimentos e na inflação, o governo anunciou ontem que a compra do produto no mercado externo seria feita pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O estado do RS responde por 70% da produção nacional.

"Ele (Lula) liga pra mim, para perguntas coisas do tipo: preço disso ou preço daquilo. Ontem ele estava falando do preço do arroz, da determinação que ele deu para o caso de importar arroz. Agora, se importar arroz, o preço fora precisa está mais baixo que o preço de dentro, se não você vai importar, e o preço vai subir" disse Haddad, nesta manhã.

O consumo doméstico anualmente é de cerca de 10 milhões de toneladas. Haddad também informou que o próximo Plano Safra vai prever diversificação de culturas, a partir dos efeitos previstos com a situação criticas no Rio Grande do Sul.

"Nós vamos criar um mecanismo para fazer com que os estados diversifiquem um pouco a sua produção. Ou seja, não fique uma cultura concentrada em um estado só" declarou.

O ministro da Fazenda mencionou que o governo está trabalhando em diversas frentes em relação à crise no Rio Grande do Sul. Nesta semana, dois projetos para socorrer financeiramente o estado foram encaminhadas à Casa Civil e serão submetidas a Lula nesta quarta-feira.

Um desses projetos é sobre o pagamento das dívidas do RS com a União e outro que vai abrir uma linha de crédito facilitado, como direcionamento às famílias de baixa renda.

"A questão de uma linha de crédito subsidiada, com muita responsabilidade, é para permitir que as pessoas reconstruam suas vidas; do ponto de vista material muitas pessoas perderam tudo" disse.

Veja também

REFORMA TRIBUTÁRIA Previsão é de que preços de alimentos caiam com reforma tributária, diz Haddad