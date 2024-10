Importações de aço sobem 19,8% em setembro e somam 658 mil t, diz Aço Brasil

A- A+

As importações de aço em setembro de 2024 somaram 658 mil toneladas, o que representa uma alta de 19,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A compra do aço estrangeiro totalizou US$ 564 milhões, uma queda anual de 0,1% em relação a setembro de 2023, informou o Instituto Aço Brasil, entidade representativa das empresas brasileiras produtoras de aço.

Já as exportações de aço em setembro somaram 704 mil toneladas, um recuo de 15,5% sobre o mesmo mês de 2023, totalizando US$ 577 milhões, queda de 12,8% no comparativo anual.

Produção

A produção nacional de aço bruto em setembro de 2024 somou 2,8 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 9,9% na comparação com o mesmo intervalo do ano passado. Em igual período, as vendas internas cresceram 14,0% frente ao apurado em setembro de 2023, totalizando 1,9 milhão de toneladas.



A produção de laminados em setembro foi de 2,0 milhões de toneladas, alta de 10,9% ante o mesmo período de 2023. No mesmo intervalo, a produção de semiacabados para vendas somou 794 mil toneladas, uma alta de 17,6% em relação ao ocorrido no mesmo mês de 2023.

O consumo aparente de produtos siderúrgicos foi de 2,4 milhões de toneladas, alta de 9,1% na comparação anual.

Acumulado

O Brasil produziu 25,2 milhões de toneladas de aço nos nove primeiros meses de 2024, um aumento de 4,4% em relação ao mesmo período de 2023. Já a produção de laminados somou 17,7 milhões de toneladas, representando um avanço de 7,0% sobre o mesmo período no ano passado. O total de semiacabados foi de 6,7 milhões de toneladas, queda anual de 5,8% na comparação anual.

As vendas internas no acumulado de 2024 somaram 15,9 milhões de toneladas de janeiro a setembro de 2024, o que representa um crescimento de 7,4% quando comparadas com igual período no ano anterior. O consumo aparente nacional de produtos siderúrgicos foi de 19,6 milhões no acumulado do ano, avanço de 8,4% frente ao registrado no mesmo período do ano anterior.

As importações alcançaram 4,6 milhões de toneladas no acumulado até setembro de 2024, um aumento de 24,0% frente ao mesmo período no ano anterior. Os valores de importação atingiram US$ 4,5 bilhões, alta de 0,6% em igual intervalo.

As exportações acumuladas somaram 7,7 milhões de toneladas, redução de 13,1 na comparação com igual período de 2023. Os ganhos com as vendas para o mercado externo totalizaram US$ 6,1 bilhões, queda de 20,1% no período.

Confiança dos CEOs

O Indicador de Confiança da Indústria do Aço (ICIA) apresentou um crescimento de 1,6 ponto em relação ao mês anterior, alcançando 63,8 pontos em outubro de 2024. Esse crescimento marca o quarto aumento consecutivo do ICIA, refletindo um aumento na confiança dos CEOs da indústria do aço.

Com esse resultado, o indicador agora está 10,6 pontos acima da média histórica, que é de 53,2 pontos. É importante notar que valores acima de 50 pontos indicam confiança, enquanto valores abaixo dessa marca indicam o oposto. Todos os componentes do ICIA apresentaram crescimento, com a maioria superando a marca de 60 pontos, o que reforça a percepção de confiança entre os CEOs da indústria.

Em detalhe, o indicador que avalia a confiança na situação atual teve um aumento de 3,7 pontos em outubro, chegando a 65,5 pontos O indicador que se refere à situação atual da economia brasileira teve um leve aumento de 0,6 ponto, alcançando 60,7 pontos. Já o indicador que mede a percepção sobre a situação atual da própria empresa registrou um aumento mais significativo de 5,3 pontos, atingindo 67,9 pontos.

Quanto às expectativas para os próximos seis meses, houve um aumento de 0,6 ponto em relação ao mês anterior, com o índice alcançando 63,0 pontos em outubro. O indicador de expectativas sobre a economia brasileira cresceu 1,6 ponto, chegando a 57,3 pontos. Por fim, o indicador que mede as expectativas sobre a própria empresa teve um aumento modesto de 0,1 ponto, atingindo 65,8 pontos.



Veja também

REDES SOCIAIS X muda regras para usar dados de usuários no treinamento de IA e compartilhar com terceiros