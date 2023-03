Imposto de Exportação é solução temporária para lucros "exorbitantes" de petroleiras, diz Haddad

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta quarta-feira (1º) o imposto sobre a exportação de óleo cru, anunciado na véspera, como uma medida temporária para o que classificou de lucros "exorbitantes" da Petrobras e demais empresa do setor.

O ministério da Fazenda estima uma arrecadação de R$ 6,67 bilhões com a incidência dos impostos sobre o óleo cru ao longo de quatro meses. A medida foi anunciada como compensação para a perda de receita da reoneração parcial da gasolina e etanol.

(O Imposto de Exportação) É uma solução de transição. As empresas estão com lucros extraordinários por causa do aumento dos preços do petróleo. São lucros exorbitantes. E pagam poucos impostos, na minha opinião. Então é uma solução provisória para a gente “fasear” a reoneração e o Congresso é que vai dar a palavra final. Tudo dá ruído, mas acho que acomoda, a gente vai explicando e as coisas vão ficando mais transparentes, disse Haddad em entrevista ao site "UOL".

A volta dos impostos federais (PIS/Cofins e Cide) será de R$ 0,47 para a gasolina e alta do etanol será de R$ 0,02. O valor cobrado até maio do ano passado, antes do início da desoneração iniciada no governo Bolsonaro, era de R$ 0,69 e R$ 0,24 por litro, respectivamente.

Em 2021 o lucro líquido da Petrobras foi de R$ 106,6 bilhões, o maior já registrado por empresas de capital aberto no Brasil. A receita líquida da petroleira atingiu R$ 452,7 bilhões no segundo ano de pandemia, com uma elevação de 66% frente ao ano anterior. Os dados consolidados de 2022 devem ser divulgados hoje.

