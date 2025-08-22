A- A+

Restituição Imposto de Renda 2025: consulta ao 4º lote de restituição já está disponível Mais de 1,8 milhão de contribuintes serão contemplados; saiba como consultar se você está na lista

A Receita Federal liberou, nesta sexta-feira (22), a consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Serão beneficiados 1.884.035 contribuintes, que receberão juntos um crédito bancário de R$ 2,9 bilhões. Os pagamentos começam a ser feitos a partir do dia 29 de agosto diretamente na conta informada pelo contribuinte na declaração.

O lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. Entre os beneficiados, estão 454,6 mil contribuintes prioritários, distribuídos da seguinte forma:

13.515 idosos acima de 80 anos;

72.434 pessoas entre 60 e 79 anos;

7.821 contribuintes com deficiência física, mental ou doença grave;

22.841 professores;

312.915 pessoas que usaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo recebimento via PIX.

Outros 1,45 milhão de contribuintes não prioritários também foram incluídos neste lote.

Como consultar se você está no 4º lote

Para verificar se a restituição foi liberada, o contribuinte pode acessar:

Site da Receita Federal (gov.br/receitafederal): na área “Meu Imposto de Renda”, opção “Consultar a Restituição”.

Aplicativo da Receita Federal: disponível para Android e iOS.

Portal e-CAC: com login via Gov.br, onde é possível verificar pendências e o status detalhado da declaração.

Caso o crédito não seja realizado, por exemplo, por conta bancária desativada, o valor ficará disponível para resgate no Banco do Brasil por até um ano.

Calendário de restituições do IR 2025

1º lote: 30 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

