Tributo Imposto de Renda 2025: contribuintes relatam problemas para declarar o tributo nesta terça (1º) No dia do início das declarações no modelo pré-preenchido, os usuários tiveram dificuldade para declarar o imposto através dos canais digitais

Após duas semanas com informações parciais, a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) está disponível com dados completos a partir desta terça-feira (1º). No entanto, usuários relataram problemas para acessar o modelo nos canais digitais da Receita Federal nesta terça-feira (1).

De acordo com o Downdetector, site que monitora instabilidade em canais digitais, 186 reclamações já tinha sido feitas antes das 11h. Antes do início das declarações do Imposto de Renda, o Governo Federal disponibilizou o aplicativo "Meu Imposto de Renda" para consultas gerais, que não está mais disponível para download no celular neste ano.

Nesse caso, os contribuintes que precisarem, por algum motivo, realizar a declaração em dispositivos móveis, ficam apenas com o App da Receita Federal disponível para declarar o tributo.

Com todos os dados disponíveis, os contribuintes terão acesso automático às seguintes informações no app da Receita:

• Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf);

• Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob);

• Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (Dmed);

• Carnê-Leão Web.

• rendimentos isentos decorrentes de moléstia grave;

• códigos de juros;

• restituições recebidas no ano-calendário.

• saldos bancários;

• investimentos;

• imóveis adquiridos;

• doações realizadas no ano-calendário;

• criptoativos

• contas bancárias e ativos no exterior;

• contribuições para a previdência privada.

Na etapa inicial de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025, a Receita fornecia a declaração pré-preenchida apenas com os dados da Dirf, da Dimob, da Dimed e do Carnê-Leão Web. Outros dados foram acrescentados nos últimos dias, mas a declaração pré-preenchida ainda não estava completa.

