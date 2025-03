A- A+

Imposto de Renda Imposto de Renda 2025: declaração pré-preenchida ainda tem dados incompletos Contribuintes já podem acessar parte dos dados da declaração pré-preenchida do IR 2025

A declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2025 ainda não está completamente disponível.

A Receita Federal confirmou que o recurso será liberado totalmente apenas no dia 1º de abril. Enquanto isso, os contribuintes já podem acessar alguns dados parciais desde o dia 17 de março.

Segundo a Receita, nesta etapa inicial, a pré-preenchida vai incluir informações como rendimentos e pagamentos informados por meio da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF), informações sobre atividades imobiliárias (DIMOB), Declaração de Serviços Médios e de Saúde (DMED), Carnê-Leão Web, além de rendimentos isentos decorrentes de moléstia grave, códigos de juros e restituições recebidas no ano calendário.

O subsecretário de gestão corporativa da Receita Federal, Juliano Brito, explicou que a previsão inicial era liberar a declaração pré-preenchida juntamente com o início do prazo da entrega do Imposto de Renda, mas dificuldades internas impediram a implementação simultânea.

— Infelizmente não foi possível [liberar a pré-preenchida antes]. Tivemos dificuldades internas que impediram que isso acontecesse. O que a gente está tentando fazer é que à medida que algum dos dados forem disponíveis que isso já fique apto ao cidadão utilizar — informou o subsecretário.

Quais informações serão adicionadas até 1º de abril?

A Receita Federal informou que, até o dia 1º de abril, novos dados serão incorporados ao sistema, incluindo:

Saldos bancários e investimentos;

Imóveis adquiridos;

Doações realizadas;

Informações sobre criptoativos, contas bancárias e ativos no exterior;

Dados sobre previdência.

A Receita reforça que é essencial que o contribuinte tenha toda a documentação necessária para conferir e complementar as informações disponibilizadas na declaração pré-preenchida.

Quem deve declarar o Imposto de Renda 2025?

Estão obrigados a declarar o IRPF 2025 aqueles que se enquadrarem nos seguintes critérios:

Rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00;

Operações em Bolsa de Valores acima de R$ 40.000,00 ou qualquer valor com ganho sujeito ao Imposto de Renda;

Receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440,00;

Rendimentos isentos ou exclusivos acima de R$ 200.000,00.

Como acessar a declaração pré-preenchida?

O acesso à declaração pré-preenchida pode ser feito pelo e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal), pelo programa da Receita Federal instalado no computador, ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para celulares e tablets.

A Receita também implementou uma novidade: agora, o contribuinte pode autorizar outra pessoa a acessar sua declaração pré-preenchida.

Essa autorização é útil para pequenos núcleos familiares, como uma mãe que faz a declaração para os filhos.

No entanto, a autorização só vale para um CPF e uma pessoa pode ser autorizada por, no máximo, cinco contribuintes.

O prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2025 vai até o dia 30 de maio e a expectativa é de que 46,2 milhões de declarações sejam enviadas, um aumento de 6% em relação ao ano anterior.

Veja também