Imposto de Renda Imposto de Renda 2025: Receita Federal deve divulgar cronograma oficial nesta quarta-feira (12) Com o prazo de início das declarações do Imposto de Renda se aproximando, é o momento de separar os documentos necessários

Os brasileiros com remuneração mensal superior a dois salários mínimos já começam a se preparar para declarar o Imposto de Renda 2025 (IR) neste mês de março. O período para declarar o tributo deve iniciar no próximo dia 17 de março e seguir até 31 de maio, conforme o prazo exercido nos anos anteriores. A Receita Federal deve divulgar os cronogramas oficiais na próxima quarta-feira (12).

Para agilizar o processo e aumentar as chances de receber a restituição do valor pago no imposto logo nos primeiros lotes, é necessário que o contribuinte esteja com as devidas documentações referentes ao ano base do IR (2024) a postos. No ano passado, a Receita Federal recebeu, até as 23h59 de 31 de maio, prazo final para envio, 42.421.153 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

Na hora de declarar, o cidadão tem à sua disposição três opções: Programa Gerador de Declaração (PGD), Aplicativo "Meu Imposto de Renda" (iOS e Android) e o Portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita).

Multa

Organizar a documentação com antecedência não só facilita o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF), como também ajuda a evitar a multa por atraso na entrega da declaração. Essa multa corresponde a 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, com um valor mínimo de R$ 165,74, podendo chegar a até 20% do total do tributo.

Por isso, cumprir com o prazo estabelecido é essencial para evitar dores de cabeça. No entanto, estar atento a cada documento também é um fator indispensável. Em 2024, 1,5 milhões de brasileiros caíram na temida malha fina da Receita Federal por inconsistências encontradas pelo órgão. Entre os principais motivos, estiveram as deduções (57,4%), omissão de rendimentos (27,8%) e divergências no imposto retido na fonte (9,4%).

Grupos prioritários

Já sobre as restituições, além da data de envio da declaração, o Leão também costuma priorizar alguns grupos, são eles: idosos acima de 80 anos; idosos entre 60 e 79 anos; contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; contribuintes que adotarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição via PIX.

Em 2024, a Receita Federal seguiu o seguinte calendário para os pagamentos:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 28 junho

3º lote: 31 julho

4º lote: 30 agosto

5º lote: 30 setembro

Confira as documentações necessárias:

Documentos de identificação

Documento oficial com CPF (CNH ou RG);

Comprovante de endereço atualizado, informando qualquer alteração;

CPF do cônjuge;

Número do Título de Eleitor;

Número do recibo da declaração do IRPF do ano anterior, caso tenha sido entregue;

Número de cadastro no INSS (PIS ou NIT – Autônomo);

Nome, data de nascimento e CPF dos dependentes e alimentandos.

Comprovantes de renda

Informes de rendimentos do titular e dos dependentes, incluindo salários, aposentadorias, pensões, aluguéis, serviços autônomos, ações judiciais e rendimentos do exterior;

Informes de rendimentos de contas bancárias e aplicações financeiras;

Relatório de aluguéis recebidos;

Informes de rendimentos e extrato de previdência privada;

Informes de programas de incentivo à emissão de notas fiscais

Pagamentos e deduções

Comprovantes de despesas médicas e odontológicas;

Relatório anual de despesas com educação;

Comprovantes de despesas com previdência privada, advogados, engenheiros, corretagem em aluguéis e transações imobiliárias;

Recibo de doações (recebidas ou efetuadas);

Documentação de bens e direitos, como imóveis e veículos;

Extratos de consórcios, financiamentos e outras dívidas;

Informações sobre empréstimos (dívidas e ônus).

Rendas variáveis

Notas de corretagem e extratos de Imposto de Renda fornecidos pelas corretoras para operações em renda variável;

DARFs (Documentos de Arrecadação da Receita Federal) de renda variável;

Informes de rendimentos obtidos com investimentos em renda variável.

