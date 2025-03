Imposto de Renda 2025: Receita Federal divulga novas regras para declaração

A- A+

A Receita Federal anuncia, nesta quarta-feira (12), as novas regras para declaração do Imposto de Renda (IR) 2025. Este ano, o período para declarar o tributo inicia na próxima segunda-feira (17), a partir das 8h, e segue até 30 de maio, até às 23h59. A coletiva de imprensa é realizada no auditório do Ministério da Fazenda.

A expectativa é de que a Receita Federal receba, em 2025, 46,2 milhões de declarações em todo o Brasil dentro do prazo estabelecido. Em 2023, foram recebidas mais de 43,2 milhões. Em Pernambuco, mais de 1,2 milhão de pessoas realizaram a declaração no ano passado.

Obrigatoriedade

Para 2025, alguns critérios de obrigatoriedade de entrega do IR tiveram mudanças. Foram alterados o valor de rendimento tributáveis anuais que obrigam a entrega da declaração de R$ 30.639,90 para R$ 33.888,00; e o limite da receita bruta de obrigatoriedade para atividade rural de R$ 153.999,50 para R$ 169,440,00.

Além disso, a declaração 2025 é obrigatória para quem atualizou bens imóveis pagando ganho de capital diferenciado em dezembro/2024 (Lei nº 14.973/2024); e para quem auferiu rendimentos no exterior de aplicações financeiras e de lucros e dividendos (Lei nº 14.754/2023).

Segundo o auditor-fiscal José Carlos da Fonseca, responsável pelo programa do Imposto de Renda 2025, as demais obrigatoriedades exercidas no ano passado permanecem este ano.

Restituição

O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda é pago no último dia da declaração, em 30 de maio. Já o segundo lote de entrega ocorre no dia 30 de junho. No mês seguinte, no dia 31 de julho, é pago o terceiro lote. Por fim, o quarto lote ocorre no dia 29 de agosto; e o quinto e último lote no dia 30 de setembro.

As prioridades para recebimento da restituição segue a ordem: idade igual ou superior a 80 anos; idade igual/superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave; contribuintes cuja maior fonte de renda seja magistério; contribuintes que utilizaram a pré-preenchida e optaram por receber a restituição por PIX; contribuintes que utilizaram a pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por PIX; demais contribuintes.

A restituição pode ser consultada no site ou no aplicativo da Receita Federal.

Formas de preenchimento

A declação pode ser realizada no Programa Gerador de Declaração (PGD), exclusivo para computadores e disponível para download a partir desta quinta (13); e no Meu Imposto de Renda (MIR), que funcionará no navegador dos computadores e dispositivos móveis, a partir do dia 1º de abril. No aplicativo da Receita Federal, disponível para Android e iOS, também é possível acessar o MIR.

Confira o calendário do início do Imposto de Renda 2025:

Período de entrega:

Início: 17 de março (segunda-feira), a partir das 8h;

Término: 30 de maio (sexta-feira), até às 23h59.

Demais datas:

13 de março - publicação da Instrução Normativa IRPF e liberação do programa para preenchimento;

17 de março - início das transmissões pelo programa 2025;

01º de abril - implantação da solução online (MIR) preenchimento e entrega e liberação da declaração pré-preenchida.

