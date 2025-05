A- A+

Calendário Imposto de Renda começa a pagar primeiro lote na próxima sexta-feira (30) O valor pago aos contribuintes no final desta semana, mesma data em que termina o prazo para declarar, soma o total de R$ 11 bilhões, sendo o maior lote da história

Com os contribuintes que serão restituídos no primeiro lote divulgados na última sexta-feira (23), a primeira leva das restituições está marcada para a próxima sexta-feira (30). A ordem das restituições segue uma série de critérios, um deles é quando o cidadão declara no modelo pré-preenchido e cadastra uma chave Pix para o valor ser creditado, de forma simultânea.

O calendário de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025 será realizado em cinco lotes entre os meses de maio e setembro. O primeiro lote será pago em 30 de maio, coincidindo com o prazo final para entrega das declarações. Em seguida, o segundo lote será depositado em 30 de junho, o terceiro em 31 de julho, o quarto em 29 de agosto e o quinto e último lote em 30 de setembro.

Para verificar se a restituição foi liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e consultar a área "Meu Imposto de Renda". As restituições são depositadas na conta informada na declaração e, caso não sejam creditadas, podem ser resgatadas em até um ano.

Veja também