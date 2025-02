Imposto de Renda: declaração pré-preenchida facilita a vida do contribuinte

A- A+

A declaração do Imposto de Renda, muitas vezes vista como uma tarefa complexa e burocrática, se tornou mais prática e menos desgastante para os contribuintes brasileiros desde que, em 2014, a Receita Federal passou a disponibilizar a declaração pré-preenchida. Com o avanço da tecnologia e o aprimoramento do sistema, a funcionalidade foi sendo gradualmente expandida, oferecendo mais facilidades para aqueles que precisam acertar as contas com o Leão.

A principal inovação por trás da declaração pré-preenchida é a integração de dados já fornecidos a Receita Federal por diversas instituições, como empregadores, bancos, médicos, imobiliárias, entre outras. Isso significa que, ao optar por essa modalidade, o contribuinte não precisa preencher todos os campos manualmente, o que acelera o processo e minimiza erros.

Como funciona a declaração pré-preenchida?

Desde 2022, a funcionalidade está disponível para todos os contribuintes com conta no Gov.br, que possuam nível de segurança prata ou ouro. Esse recurso pode ser acessado por meio de diversas plataformas, como o programa IRPF para computador, o aplicativo "Meu Imposto de Renda" para dispositivos móveis, e o sistema e-CAC da Receita Federal.

Dentre os dados que são automaticamente preenchidos na declaração pré-preenchida estão:

- Informações fornecidas pelo empregador: O Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) é enviado diretamente pela fonte pagadora, facilitando a inserção dos rendimentos.

- Dados de movimentações imobiliárias: Informações fornecidas por imobiliárias e cartórios, por meio da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), respectivamente.

- Serviços médicos: Planos de saúde enviam dados sobre despesas médicas pela Declaração de Serviços Médicos (DMED).

- Movimentações financeiras: Bancos e instituições financeiras são obrigados a enviar informações sobre a movimentação financeira do contribuinte por meio da e-Financeira.

- Investimentos em criptoativos: Corretoras de criptomoedas também devem enviar dados relacionados aos investimentos feitos em criptoativos.

Além dessas informações, ao optar pela declaração pré-preenchida, o contribuinte também tem diversos campos preenchidos automaticamente com dados do ano anterior, como rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais. Isso reduz o tempo gasto com a declaração e aumenta a precisão das informações.

Vantagens

A maior vantagem de optar pela declaração pré-preenchida é a prioridade que o contribuinte ganha no recebimento da restituição. Isso significa que, ao escolher essa forma de preenchimento, o contribuinte pode ser beneficiado com um retorno mais rápido, algo que é especialmente importante para quem depende desse valor para outras despesas.

Outra melhoria importante é a inclusão dos dados dos dependentes. Desde 2021, os contribuintes podem obter as informações de seus dependentes na declaração pré-preenchida. Para isso, no entanto, o dependente precisa passar uma procuração digital para o titular da declaração antes de as informações poderem ser baixadas.

Simplificação do processo

A evolução do sistema de declaração de Imposto de Renda tem sido um passo importante para simplificar a vida dos contribuintes brasileiros. A integração de dados de diferentes fontes tem facilitado o preenchimento, aumentado a precisão e garantindo maior agilidade no processo. A funcionalidade da declaração pré-preenchida não só otimiza o tempo do contribuinte, mas também melhora a experiência com o processo, tornando o momento de acertar as contas com o Leão mais eficiente e menos estressante.

Veja também