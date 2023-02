A- A+

Atenção, contribuintes Imposto de Renda: prazo para entregar declarações em 2023 vai de 15 de março a 31 de maio As novas regras para a declaração serão divulgadas no final de fevereiro

O prazo para entrega das declarações do Imposto de Renda em 2023 será de 15 de março a 31 de maio, informou a Receita Federal nesta terça-feira (14). A alteração na data foi feita para permitir que desde o início os brasileiros possam aproveitar a declaração pré-preenchida, que facilita o procedimento. As novas regras para o IRPF 2023, no entanto, serão anunciadas no final de fevereiro.

Em nota, o supervisor nacional do Programa do Imposto de Renda, auditor fiscal José Carlos Fernandes da Fonseca, explicou que a maior parte das informações que constarão na declaração pré-preenchida só chegarão à Receita no final deste mês, o que exige um prazo maior para a consolidação dos dados. “A (declaração) pré-preenchida proporciona menos erros e maior comodidade ao contribuinte”, justificou o auditor.

Com esse modelo, o contribuinte tem acesso a informações sobre rendimentos, deduções, bens e direitos e dívidas já incluídas em anos anteriores direto no sistema da Receita Federal. É importante checar se está tudo correto antes de dar continuidade à declaração.

