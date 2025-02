A- A+

BRASIL Imposto do MEI ficará maior? Entenda reajuste na cobrança Cobrança mensal de tributo aumentou em decorrência de reajuste de 7,5% do salário mínimo neste ano

O valor pago pelos microempreendedores individuais (MEI) aumentou 7,5% em fevereiro deste ano, em função do aumento do salário mínimo em 2025. O percentual cobrado continua sendo de 5% do piso nacional.

Como o salário mínimo neste ano é de R$ 1.518, o valor mensal de 5% passou de R$ 70,60 para R$ 75,90 mensais. Quem é MEI e atua no comércio e indústria paga mais R$ 1. Prestadores de serviços, mais R$ 5.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi às redes sociais nesta terça-feria dizer que o MEI vai continuar pagando 5% do salário mínimo.

“Os bolsonaristas começaram a divulgar mais uma fake news. A contribuição social do MEI continua em 5% do salário mínimo, como sempre. E só pode ser alterada pelo Congresso Nacional. Não há nenhuma iniciativa parlamentar nesse sentido. Quem espalha essas mentiras está atrapalhando o empreendedor brasileiro”, escreveu Haddad em suas redes sociais.

Mas afinal, como funciona esse reajuste?

Entenda a mudança na cobrança do tributo que garante benefícios como aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e auxílio-doença:

O que é o Simples Nacional e o MEI?

O MEI é uma modalidade do Simples Nacional, que engloba empresa de pequeno e médio porte. Para ser MEI, é necessário ter faturamento máximo anual de R$ 81 mil e ter no máximo um empregado.

Quais benefícios?

O imposto garante acesso à aposentadoria e mais benefícios, como o auxílio-doença do INSS.

Qual é a contribuição?

A legislação brasileira define que a contribuição é baseada em 5% do salário mínimo.

Como funciona o reajuste?

O imposto do MEI segue em 5% do piso salarial do brasileiro. A mudança fo valor neste ano decorre do reajuste do salário mínimo em 2025, que aumentou em 7,5% a partir de fevereiro deste ano (incluindo a inflação), e passou para R$ 1.518,00.

Desse modo, o valor a ser pago mensalmente por microempreendedores também aumentou em 7,5%. Para os MEIs em geral, o valor passou de R$ 70 para R$ 75,90 por mês.

A legislação, no entanto, define tratamentos diferentes para setores distintos. Os MEI’s que trabalham em setores como comércio, indústria ou prestação de serviços, podem pagar até R$ 81,90. O valor também é diferente para caminhoneiros que tenham aberto um MEI. Neste caso, o pagamento mensal subiu de R$ 169 para R$ 182.

Segundo o governo, hoje mais de 16 milhões de brasileiros são MEI.

