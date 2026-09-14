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Impulso da IA nos mercados globais mostra sinais de vulnerabilidade, afirma o BIS

Segundo o "banco central dos bancos centrais", investidores estão cada vez mais cautelosos quanto à lucratividade de futuros investimentos em inteligência artificial

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Impulsionada pela inteligência artificial, valorização das bolsas de valores mundiais está mostrando sinais crescentes de vulnerabilidadeImpulsionada pela inteligência artificial, valorização das bolsas de valores mundiais está mostrando sinais crescentes de vulnerabilidade - Foto: Pixabay

A valorização das bolsas de valores mundiais nos últimos dois anos, impulsionada pela inteligência artificial, está mostrando sinais crescentes de vulnerabilidade, afirmou nesta segunda-feira o Banco de Compensações Internacionais (BIS), órgão que reúne os principais bancos centrais do mundo.

Em um novo relatório divulgado nesta segunda-feira, o BIS afirmou que os investidores estão se tornando “cada vez mais cautelosos” em relação à capacidade de os futuros investimentos em IA gerarem lucros.

De acordo com reportagem da Reuters, a preocupação aumenta à medida que as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos continuam elevando seu nível de endividamento.

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— O forte impulso da inteligência artificial que vinha sustentando a alta dos mercados acionários e contribuindo para a resiliência da economia global no último ano, começou a apresentar sinais cada vez mais evidentes de vulnerabilidade — afirmou Frank Smets, chefe de análise econômica do BIS, na sexta-feira, antes da publicação do novo relatório do BIS.

Nesta segunda-feira, as ações ligadas à inteligência artificial registraram forte queda, depois que dirigentes de algumas das principais empresas do setor alertaram, durante o fim de semana, que o ritmo de desenvolvimento da tecnologia precisava ser desacelerado para evitar ameaças à humanidade.

O relatório do BIS também destacou um cenário global de incertezas, marcado por pressões nas contas públicas, agravada pelas tensões geopolíticas e pela volatilidade dos preços da energia.

A onda de endividamento das empresas de inteligência artificial, que já movimentou centenas de bilhões de dólares, pode estar ajudando a pressionar para cima os custos de financiamento no mercado de títulos públicos, refletidos nas chamadas taxas de rendimento (yields). O movimento se soma às preocupações que há anos cercam a sustentabilidade dos elevados níveis de dívida, aponta a Reuters.

— Isso está ligado à fragilidade fiscal, que também se acentua com o aumento das incertezas na economia mundial — disse Smets, ao comentar as recentes tensões observadas nos mercados de títulos.

Apesar desse cenário, o economista ressaltou que, de maneira geral, não há sinais de estresse nos mercados. Segundo ele, a disposição dos investidores para assumir riscos permaneceu “notavelmente resiliente” nos últimos meses.

Apontado como uma espécie de ''banco central dos bancos centrais'', o BIS vem alertando regularmente, nos últimos anos, para os elevados níveis de endividamento mundial e para os riscos de possíveis bolhas nos mercados acionários.

Ainda assim, Smets fez uma ressalva: a capacidade de os mercados manterem essa resistência no atual ambiente permanece incerta, principalmente se a pressão de alta sobre os rendimentos dos títulos continuar.

Smets também reforçou o alerta feito na semana passada pelo presidente do BIS, Pablo Hernández de Cos, sobre os riscos que o avanço da inteligência artificial representa para a estabilidade financeira.

— O que mais nos preocupa nesse setor é o rápido crescimento da dívida e da alavancagem financeira — afirmou o chefe de análise econômica do BIS, acrescentando que também chama atenção o fato de que muitas dessas operações de financiamento são pouco transparentes:

— Em vários casos, elas ficam fora dos balanços das empresas e apresentam uma espécie de estrutura circular.

O relatório também analisou em detalhes o volume de recursos do mercado privado que tem sido direcionado para o setor de inteligência artificial nos últimos anos.

Segundo o documento, o endividamento agregado das empresas de tecnologia passou de cerca de US$ 22 bilhões (cerca de R$ 113 bilhões) em 2010, equivalente a 22% de todo o crédito privado, para mais de US$ 1 trilhão (R$ 5 trilhões) em 2025, ou 44% do total.

Considerando empréstimos de todos os tipos, o estoque de crédito em aberto chega a aproximadamente US$ 2,5 trilhões (R$ 12,8 trilhões).

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