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Banco Central Inadimplência das famílias bate recorde em outubro, e juros bancários voltam a subir, aponta BC Taxa de atrasos no pagamento de dívidas chegou a 6,1% entre pessoas físicas; juros do rotativo do cartão de crédito recuaram, mas seguem em 446% ao ano

A inadimplência das famílias brasileiras atingiu 6,1% em outubro, o maior patamar da série histórica do Banco Central (BC). Os dados, divulgados nesta sexta-feira pela autoridade monetária, mostram também um aumento dos juros cobrados pelos bancos e uma desaceleração no ritmo de crescimento do crédito no país.

O percentual das operações de crédito das pessoas físicas com atraso superior a 90 dias subiu 0,1 ponto percentual em relação a setembro e 1,1 ponto percentual na comparação com o mesmo período do ano passado.

Considerando tanto as famílias quanto as empresas, a inadimplência chegou a 5,1% em outubro, também o maior nível da série histórica. Entre as empresas, o indicador ficou estável em relação ao mês anterior, em 3,3%.

O cenário é de encarecimento do crédito. A taxa média de juros cobrada pelos bancos nas novas operações de empréstimos e financiamentos passou de 32,4% ao ano em setembro para 32,9% em outubro. Em 12 meses, a alta foi de 0,9 ponto percentual.

Nas operações com recursos livres, em que as instituições financeiras têm maior liberdade para definir as condições dos empréstimos, os juros médios passaram de 49% para 49,5% ao ano. Para as famílias, a taxa chegou a 62,6% ao ano, ante 62,4% em setembro.

Segundo o BC, entre as modalidades de crédito contratadas pelas famílias, destacou-se o aumento dos juros do empréstimo pessoal não consignado, aquele em que as parcelas não são descontadas diretamente da folha de pagamento.

Já os juros do rotativo do cartão de crédito, modalidade acionada quando o consumidor paga apenas parte da fatura, recuaram de 451,6% ao ano em setembro para 446% em outubro. Apesar da redução, a inadimplência nessa modalidade avançou de 65,6% para 65,9%.

Os dados do BC mostram ainda que as famílias estão comprometendo uma parcela cada vez maior de seus rendimentos com o pagamento de dívidas. Em setembro, último mês com informações disponíveis, o comprometimento da renda com juros e parcelas de empréstimos chegou a 29%. Em 12 meses, o indicador subiu 1,2 ponto percentual.

O endividamento das famílias, que considera o estoque de dívidas com o sistema financeiro em relação à renda acumulada em 12 meses, atingiu 50% em setembro, ante 50,1% em agosto. Na comparação anual, houve alta de 0,9 ponto percentual.

O volume total de empréstimos e financiamentos em aberto no sistema financeiro nacional alcançou R$ 7,5 trilhões em outubro, com crescimento de 0,4% no mês. Em 12 meses, porém, a expansão do crédito desacelerou de 8,5% em setembro para 7,8% em outubro.



Entre as famílias, o saldo de crédito cresceu 0,7% no mês, chegando a R$ 4,7 trilhões. O Banco Central destacou a expansão dos empréstimos consignados para trabalhadores do setor privado e dos financiamentos para a compra de veículos entre as operações com recursos livres.

Já o saldo de empréstimos e financiamentos às empresas recuou 0,1% em outubro, para R$ 2,7 trilhões.

Apesar da desaceleração do crescimento do estoque de crédito em 12 meses, o volume de novos empréstimos e financiamentos concedidos pelos bancos avançou 0,9% em outubro, descontados os efeitos sazonais. A alta foi de 1,3% entre as famílias e de 0,1% entre as empresas.

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