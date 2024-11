Inadimplência no Brasil atinge 68,11 milhões de consumidores em out/2024, aponta CNDL/SPC

A- A+

A inadimplência no Brasil atingiu 68,11 milhões de consumidores em outubro de 2024, com quatro em cada dez brasileiros adultos (41,23%) negativados no período.



Em relação a outubro de 2023, o número de devedores registrou alta de 1,13%, enquanto na comparação mensal cresceu 0,94%. Os dados são do Indicador de Inadimplência realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

O número de dívidas em atraso, por sua vez, aumentou 2,28% na comparação anual. Em relação a setembro, o valor também seguiu o movimento, com alta de 1,59%. Além disso, o crescimento do indicador anual foi puxado pelo aumento de 25,28% - na mesma base de comparação - dos devedores com tempo de inadimplência de 3 e 4 anos.

De acordo com o presidente da CNDL, José César da Costa, o avanço no número de inadimplentes demonstra que há um "aperto financeiro persistente, principalmente para os consumidores da faixa etária de 30 a 39 anos", a qual concentra o número de devedores com participação mais expressiva em outubro: 23,70% ou 16,84 milhões de pessoas.



Já na análise por sexo, mulheres são 51,21% dos negativados e homens, 48,79%.

Os dados abrangem informações de capitais e interior de todos os 26 Estados da federação, além do Distrito Federal, e, para todos os indicadores, se considera uma dívida como a relação de um credor com um devedor - mesmo que o credor tenha incluído vários registros desse devedor junto ao SPC Brasil.

