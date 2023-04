A- A+

Desenvolvimento Regional Inauguração de laboratório de inovação em Petrolina fortalece agronegócio no semiárido nordestino Projeto recebeu recursos de R$ 1,3 milhão do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, em parceria com a Universidade de Pernambuco, inaugurou um novo ambiente de inovação tecnológica que promete fortalecer o agronegócio no semiárido nordestino. O laboratório faz parte do projeto Agritech Nordeste e tem como objetivo implantar seis startups com soluções de inovação tecnológica voltadas para o setor. Com recursos de R$ 1,3 milhão do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), o projeto conta com a participação de instituições parceiras como Embrapa, Sebrae, Cetene, IF Sertão e Univasf.

O comitê gestor do projeto, que inclui a Sudene e o MIDR, é responsável pela coordenação de oito metas previstas, como a criação de startups voltadas para o agronegócio e cursos de qualificação na área.

Segundo José Farias, economista da Sudene, o laboratório vai promover uma maior interação entre o setor empresarial, a academia e as empresas nascentes dentro do polo, possibilitando a construção de soluções locais para inovação na agropecuária nordestina. A iniciativa é considerada prioritária no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e deve contribuir para a atração de novos empreendimentos para o Vale do São Francisco.

Veja também

Agropecuária Presidente da Emprapa destaca foco na segurança alimentar