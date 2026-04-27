INCC-M acelera a 1,04% em abril, ante alta de 0,36% em março, revela FGV
Mão de Obra também avançou nesta leitura, a 0,61%, ante expansão de 0,47% na divulgação anterior
O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) acelerou o ritmo de alta a 1,04% em abril, após avanço de 0,36% em março, de acordo com a Fundação Getulio Vargas. Com esse resultado, o índice acumula valorização de 6,28% nos últimos 12 meses. Os dados forma divulgados nesta segunda-feira, 27.
Os preços de Materiais, Equipamentos e Serviços avançaram 1,35% em abril, em comparação com a alta de 0,27% em março, puxados por materiais para estrutura (0,17% para 1,82%). Já o preço dos serviços também acelerou o ritmo de alta, de 0,24% no mês anterior para 0,97% agora, também segundo a FGV.
A Mão de Obra também avançou nesta leitura, a 0,61%, ante expansão de 0,47% na divulgação anterior.
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Influências
As principais influências para o aumento no INCC-M derivaram de massa de concreto (0,10% para 4,39%); tubos e conexões de PVC (-0,05% para 5,11%); blocos de concreto (0,50% para 1,48%); cimento portland comum (0,13% para 3,02%); e vergalhões e arames de aço ao carbono (0,03% para 0,91%).
Na outra ponta, puxaram o índice para baixo material para sistema de exaustão (-0,25% para -0,59%) e mármore e granito trabalhados (0,85% para -0,11%).