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Mercado Financeiro

INCC-M desacelera a 0,25% em setembro, após alta de 0,85% em agosto, revela FGV

Preços de Materiais e Equipamentos desaceleraram a 0,17% em setembro

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INCC-M desacelera a 0,25% em setembro, após alta de 0,85% em agosto, revela FGVINCC-M desacelera a 0,25% em setembro, após alta de 0,85% em agosto, revela FGV - Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) desacelerou o ritmo de alta a 0,25% em setembro, após avanço de 0,85% em agosto, de acordo com a Fundação Getulio Vargas. Com esse resultado, o índice acumula valorização de 6,61% nos últimos 12 meses.

Os preços de Materiais e Equipamentos desaceleraram a 0,17% em setembro, em comparação com a alta de 0,33% em agosto. O preço dos serviços também desacelerou o ritmo de alta, de 0,33% no mês anterior para 0,15% agora, também segundo a FGV.

A Mão de Obra também registrou alívio, de 1,56% em agosto para 0,37% nesta divulgação.

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Influências

As principais influências para o alívio do INCC-M partiram de vergalhões e arames de aço ao carbono (0,19% para -0,27%); tubos e conexões de PVC (2,92% para -0,48%); placas cerâmicas para revestimento (-1,37% para -0,32%); barracão da obra/container (0,19% para -1,07%) e mangueiras e caixa para mangueiras (-0,07% para -0,48%).

Na outra ponta, puxaram o índice para cima: pedreiro (1,10% para 0,44%); condutores elétricos (1,86% para 2,34%); eletricista (1,27% para 0,43%); engenheiro (1,89% para 0,44%) e carpinteiro (1,66% para 0,44%).

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