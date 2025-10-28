A- A+

construção INCC-M sobe 0,21% em outubro e repete variação de setembro, revela FGV Com o resultado, o índice acumula alta de 5,58% no ano

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) subiu 0,21% em outubro, repetindo a mesma variação de setembro, segundo a Fundação Getulio Vargas. Com o resultado, o índice acumula alta de 5,58% no ano e de 6,58% em 12 meses.

Os preços de Materiais, Equipamentos e Serviços avançaram 0,27%, após queda de 0,03% no mês anterior, enquanto a alta no custo da Mão de Obra desacelerou de 0,54% em setembro para 0,13% em outubro.

Influências

As principais influências para cima no INCC-M vieram de cimento portland comum (0,00% para 1,66%), condutores elétricos (-0,44% para 1,67%), vergalhões e arames de aço ao carbono (-2,12% para 0,26%), estaca de concreto (0,03% para 1,01%) e tubos e conexões de PVC (0,77% para 0,48%).

Na outra ponta, puxaram o índice para baixo conta de energia (1,86% para -1,72%), material para sistema de exaustão (0,35% para -0,77%), impermeabilizante (0,22% para -0,44%), placas cerâmicas para revestimento (0,25% para -0,15%) e materiais elétricos (0,00% para -0,08%).



