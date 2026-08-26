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Custo de Construção INCC-M sobe 0,85% em agosto, após alta de 0,62% em julho, revela FGV Preço da Mão de Obra, por sua vez, subiu 1,56%, ante expansão de 0,93% na divulgação anterior

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) acelerou o ritmo de alta a 0,85% em agosto, após avanço de 0,62% em julho, de acordo com a Fundação Getulio Vargas. Com esse resultado, o índice acumula valorização de 6,56% nos últimos 12 meses.

A alta nos preços de Materiais, Equipamentos e Serviços desacelerou a 0,33% em agosto, em comparação com a alta de 0,40% em julho, puxados por materiais para acabamento (0,73% para 0,13%). O preço dos serviços também acelerou o ritmo de alta, de 0,25% no mês anterior para 0,33% agora, refletindo o aluguel de máquinas e equipamentos (-0,02% para 0,15%).

O preço da Mão de Obra, por sua vez, subiu 1,56%, ante expansão de 0,93% na divulgação anterior.

Influências

As principais influências para a alta no INCC-M entre julho e agosto derivaram de pedreiro (1,23% para 1,10%); tubos e conexões de PVC (0,37% para 2,92%); engenheiro (0,71% para 1,89%); operador de máquina (0,76% para 2,86%) e armador ou ferreiro (1,13% para 1,64%).

Na outra ponta, puxaram o índice para baixo: placas cerâmicas para revestimento (0,74% para -1,37%); massa de concreto (-0,03% para -0,35%); vidros (4,67% para -1,93%); eletrodutos de PVC (0,76% para -1,29%) e elevador (0,50% para -0,17%).

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