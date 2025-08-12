Índice Nacional da Construção Civil
INCC/Sinapi sobe 0,31% em julho, após avanço de 0,88% em junho, mostra IBGE
A taxa acumulada em 12 meses foi de 5,25%,
O Índice Nacional da Construção Civil (INCC/Sinapi) divulgado nesta terça-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) subiu 0,31% em julho. O resultado sucede avanço de 0,88% em junho.
No ano, o índice acumula alta de 3,21%. A taxa acumulada em 12 meses foi de 5,25%, ante taxa de 5,34% até junho.
Segundo o IBGE, o custo nacional da construção foi de R$ 1 848,39 por metro quadrado em julho.
A parcela dos materiais teve alta de 0,23%, enquanto o custo da mão de obra subiu 0,42%