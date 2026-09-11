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Construção Civil

INCC/Sinapi sobe 0,44% em agosto após avanço idêntico em julho, mostra IBGE

Taxa acumulada em 12 meses foi de 7,03%, ante taxa de 7,40% até julho

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INCC/Sinapi sobe 0,44% em agosto após avanço idêntico em julho, mostra IBGEINCC/Sinapi sobe 0,44% em agosto após avanço idêntico em julho, mostra IBGE - Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

O Índice Nacional da Construção Civil (INCC/Sinapi) divulgado nesta sexta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) subiu 0,44% em agosto. O resultado sucede avanço idêntico de 0,44% em julho.

No ano, o índice acumula alta de 5,41%.

A taxa acumulada em 12 meses foi de 7,03%, ante taxa de 7,40% até julho.

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Segundo o IBGE, o custo nacional da construção foi de R$ 1993,76 por metro quadrado em agosto.

A parcela dos materiais teve alta de 0,35%, enquanto o custo da mão de obra subiu 0,55%.

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