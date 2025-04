Incêndio em concessionária da Tesla destrói pelo menos 17 carros na Itália

A- A+

Pelo menos 17 carros da Tesla ficaram completamente destruídos após um incêndio atingir uma concessionária perto de Roma, na Itália. O caso ocorreu na esteira de uma série de ataques contra veículos e propriedades da marca. Desde que Elon Musk entrou no governo Donald Trump como assessor sênior do presidente dos Estados Unidos, seu principal negócio vem sendo alvo de ataques.

Segundo o Bloomberg, a unidade policial antiterrorismo da Itália, está liderando a investigação e analisa a possibilidade de um grupo anarquista ter incendiado os carros. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o que sobrou dos carros queimados enfileirados em um estacionamento.

Em comunicado, os bombeiros afirmaram que o incêndio começou por volta de 4h30 do horário local e que “todas as possibilidades” estão sendo consideradas nas investigações. A concessionária foi parcialmente danificada, mas ninguém ficou ferido.





Nos Estados Unidos, o Departamento Federal de Investigação (FBI) afirmou que está investigando "vários" incidentes em que estações de carregamento e concessionárias da Tesla foram danificadas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a sugerir que classificaria atos de violência contra a fabricante de veículos elétricos como terrorismo doméstico. Parlamentares republicanos também pediram que o Congresso investigue os incidentes e auxilie o FBI e o Departamento de Justiça para garantir que os responsáveis sejam processados.





Carros destruídos em Roma, na Itália — Foto: Reprodução

Foram pelo menos dois ataques relevantes nos EUA, sendo um em Las Vegas e outro em Kansas City, no Missouri. A polícia de Las Vegas informou que pelo menos cinco veículos da Tesla foram danificados em um showroom e centro de serviços, incluindo dois que foram incendiados.

Autoridades afirmaram que tanto uma arma de fogo quanto um dispositivo explosivo caseiro teriam sido usados, e a palavra “Resist” (resistir em português) foi pichada na fachada do showroom.

Um incidente separado, envolvendo vários Cybertrucks que pegaram fogo em Kansas City, também está sendo investigado por possível incêndio criminoso.

Outros incidentes envolvendo as empresas de Musk incluíram pichações em placas de concessionárias da Tesla, coquetéis Molotov lançados em estacionamentos de lojas da empresa e estações de recarga incendiadas. Na segunda-feira, o Gabinete do xerife do condado de San Diego relatou que vários veículos da Tesla foram encontrados com suásticas pintadas em spray.

Os atos de vandalismo ocorrem em meio a uma crescente reação contra o papel do CEO Elon Musk na administração Trump. Isso inclui um incidente registrado em março, no qual Cybertrucks pegaram fogo em Seattle — um investigador do corpo de bombeiros afirmou que o incêndio provavelmente foi provocado por um coquetel molotov, segundo registros analisados pela Bloomberg.

Um movimento descentralizado chamado ' Tesla Takedown' tem incentivado protestos em showrooms da montadora pelo país, pedindo que as pessoas não comprem os veículos e vendam suas ações da empresa. Um representante do movimento declarou que o grupo se opõe à violência e à destruição de propriedade.

