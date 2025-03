Incêndio que fechou aeroporto de Londres afeta voos no Brasil; saiba seus direitos

A- A+

O incêndio em uma subestação elétrica que abastece o Aeroporto de Heathrow, em Londres, na Inglaterra, afeta voos no Brasil. Até agora houve ao menos um cancelamento, da Latam, e três desvios de rota, da British Airways e da Latam. As companhias aéreas estão reacomodando os passageiros. Veja abaixo o que aconteceu e quais seus direitos.

Com o incêndio na subestação, houve queda de energia no Aeroporto de Heathrow, um dos maiores do mundo. Todos os voos de chegada e saída do terminal foram cancelados até às 23h59 desta sexta-feira (21). Veja os voos afetados no Brasil:

A Latam precisou alternar o seu voo LA8084 (São Paulo/Guarulhos-Londres) para Madri, com previsão de chegada às 14h20 (hora local). Esses passageiros seguirão para a capital espanhola em outro voo da companhia com destino a Londres e previsto para decolar no sábado (22/3).

A Latam também precisou cancelar o voo LA8085 (Londres-São Paulo/Guarulhos), que sairia nesta sexta-feira. Os passageiros serão acomodados em outro voo da companhia na mesma rota programado para domingo (23/3).

Dois voos da British Airways, o BA246, que decolou de São Paulo, e o BA248, que saiu do Rio de Janeiro, já estavam a caminho de Heathrow e também foram desviados para Madri.

Segundo comunicado da British Airways disponível no seu site, todos os voos marcados entre 21 e 23 de março poderão ser remarcados gratuitamente. A remarcação pode ser feita por meio deste site.

Além disso, a British Airways aconselha os passageiros com voos marcados para esta sexta-feira, 21 de março, a não se dirigirem até o aeroporto antes de um novo comunicado oficial.

A companhia ainda afirmou que entrará em contato com todos os afetados pelo transtorno, mas também estará atendendo aqueles que entrarem em contato precisando de algum suporte.

A concessionária do aeroporto de Guarulhos informou, que até o momento, somente um voo com destino a capital inglesa foi cancelado (o voo LA8085, da Latam) e que segue monitorando a situação em tempo real.

Já a RIOgaleão, que administra o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão, informou que não houve impacto sobre sua malha até o momento. No entanto, a concessionária recomenda que os passageiros com voos marcados para Londres nesta sexta-feira entrem em contato com suas respectivas companhias aéreas, para verificar se existem eventuais alterações.

Quais são os seus direitos

Veja abaixo os seus direitos em caso de atraso ou cancelamento:

informação prévia quanto ao cancelamento do voo nos canais de atendimento disponíveis das companhias aéreas;

viajar, tendo prioridade no próximo embarque da companhia aérea com o mesmo destino;

ser direcionado para outra companhia (sem custo);

em caso de atrasos superiores a duas horas a empresa é obrigada da prestar assistência ao consumidor, fornecer lanche e garantir acesso a meios de comunicação;

a companhia deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte;

o reembolso poderá ser feito em créditos para a aquisição de passagem aérea, mediante concordância do passageiro;

em caso de necessidade de pernoite em cidade fora do seu domicílio ou de retorno para a sua residência ter as despesas paga pela empresa;

ressarcimento ou abatimento proporcional no caso de ocorrer algum dano material devido ao atraso ou cancelamento como, por exemplo, perda de diárias, passeios e conexões;

é importante guardar o comprovante de eventuais gastos que teve em decorrência do atraso e/ou cancelamento, como chamadas telefônicas, refeições, hospedagem, entre outras;

Se o passageiro não conseguir resolver problemas de cancelamento ou atrasos diretamente com a empresa, deve procurar o órgão de defesa do consumidor de sua cidade;

sempre é possível pleitear reparação junto ao judiciário se o consumidor entender que o atraso ou o cancelamento do voo causou algum dano material ou moral (não chegou a tempo a uma reunião de trabalho, casamento etc.).

Veja também