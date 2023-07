Incentivo para a Indústria na renovação de maquinário pode chegar a R$ 15 bilhões, diz Haddad

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo está avaliando um montante de até R$ 15 bilhões de incentivo às empresas do setor industrial, especificamente para a renovação e modernização de máquinas e equipamentos. Para isso, o governo está considerando a chamada “depreciação acelerada” nas plantas industriais.

Na prática, será permitido que as empresas contabilizem de forma mais rápida - na base de imposto - o desgaste do maquinário. Quando a depreciação é considerada na base do tributo, geralmente há créditos tributários.

Haddad diz que o alcance da depreciação pode ser “muito diferente” em relação aos setores e o ponto de partida para definir o valor total do incentivo à Indústria está dependendo do Congresso.

Ou seja, com esse incentivo terá impacto fiscal no tempo, o valor total pode ser maior ou menor - a pedender da aprovação das medidas que visam aumento da arrecadação.

— Pode variar muito. O pacote geral pode chegar a R$ 15 bilhões, mas ele pode sair de R$ 3 bilhões, pode sair de R$ 5 bilhões, pode sair de R$ 9 bilhões. Vai depender muito do espaço que o Congresso nos permitir, em função das leis que vão ser encaminhadas, então nós vamos calibrar a luz dessa definição que cabe ao Parlamento — disse.

