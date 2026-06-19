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Bolsa de Valores Incerteza com EUA-Irã, feriados e vencimento de opções deixam Ibovespa sem rumo Além do feriado nos EUA e na China, a agenda de indicadores é vazia no Brasil e no exterior

Após indefinição, o Ibovespa parece ter firmado queda nas primeiras horas de negócio destra sexta-feira, 19. Há pouco, renovou mínima em 167.657,53 pontos (-0,37%) depois da máxima em 168.691,14, com alta de 0,25%.

A despeito do recuo, o sinal não indica ser tendência devido à ausência de fatores que possam conduzir o índice.

Além do feriado nos EUA e na China, a agenda de indicadores é vazia no Brasil e no exterior.

Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Warren Rena DTVM, diz que a indefinição em relação ao acordo de paz entre Estados Unidos e Irã deixa o mercado de risco, principalmente, desnorteado.

"A boa notícia é a reabertura do Estreito de Ormuz. Porém, se Israel continuar atacando o Líbano, o cenário pode mudar", afirma ele, citando ainda o risco de alta de juros pelo Fed como fator limitador ao Ibovespa.

Principais focos em dias de vencimento de opções sobre ações, Vale, Petrobras e grandes bancos operam com volatilidade.



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