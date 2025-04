A- A+

PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL Incerteza e volatilidade parecem ter se espalhado pelo mundo, diz Galípolo Gabriel Galípolo disse também que expectativa anterior era justamente o contrário

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira que a incerteza e a volatilidade econômica estão mais disseminadas, atingindo outros países ao redor do mundo, além do Brasil. A declaração foi feita durante a abertura da cerimônia de premiação do Top 5 da pesquisa Focus.

Segundo Galípolo, no passado, havia a expectativa de que o Brasil se aproximasse do padrão internacional, mas o movimento acabou sendo o oposto: foram as economias globais que se tornaram mais turbulentas.

— Eu sempre achei que a gente ia se aproximar deles e não o caminho contrário. Hoje, o tema de incerteza e volatilidade parece estar um pouco mais espalhado no mundo — comentou o presidente do BC.

Imposto de Renda: Haddad pede 'diligência' do Congresso na votação de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

O evento desta segunda-feira premiou as instituições que mais acertaram suas estimativas para uma série de indicadores econômicos. Galípolo falou sobre a importância do relatório, que compila essas previsões do mercado.

— Isso é absolutamente relevante em uma economia e em um ambiente onde o futuro vai ser formado pelas decisões do presente e as decisões do presente serão formadas pelas expectativas — disse Galípolo.

Veja também