NOVEMBRO Incerteza Econômica recua 1,4 ponto em novembro, influenciada por expectativas, diz FGV Em médias móveis trimestrais o Indicador de Incerteza registra trajetória de queda ao longo do ano, sinalizando uma redução das incertezas econômicas em 2025

O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) teve queda de 1,4 ponto na passagem de outubro para novembro, para 107,6 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na métrica de médias móveis trimestrais, o IIE-Br recuou 1 ponto, para 107,7 pontos.

"O indicador de incerteza recuou em novembro influenciado, principalmente, pelo componente de Expectativas. O componente de Mídia, por sua vez, ficou relativamente estável, embora reflita diferentes fatores geradores de incerteza. Segundo uma nuvem de palavras a partir das notícias que o compõem, a incerteza esteve mais relacionada aos debates em torno da COP30 e em questões climáticas", avaliou Anna Carolina Gouveia, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Com o resultado, o IIE-Br se mantém em patamar considerado confortável de incerteza, abaixo dos 110 pontos, pelo terceiro mês seguido, prosseguiu a economista.

Em médias móveis trimestrais o Indicador de Incerteza registra trajetória de queda ao longo do ano, sinalizando uma redução das incertezas econômicas em 2025. A tendência poderá se manter nos próximos meses, caso os indicadores econômicos continuem apresentando sinais positivos, disse Gouveia.

Componentes

O IIE-Br é formado por dois componentes: o IIE-Br Mídia, que faz o mapeamento nos principais jornais da frequência de notícias com menção à incerteza; e o IIE-Br Expectativa, que é construído a partir das dispersões das previsões para a taxa de câmbio e para o IPCA.

O componente de Mídia do IIE-Br ficou praticamente estável em novembro ao recuar 0,1 ponto, para 111 pontos, e contribuindo negativamente com 0,1 ponto para o resultado agregado.

O componente de Expectativas, que mede a dispersão nas previsões de especialistas para variáveis macroeconômicas, recuou 5,8 pontos no mês, passando a 90,8 pontos e contribuindo negativamente com 1,3 ponto para a queda do IIE-Br.

A coleta do Indicador de Incerteza da Economia brasileira é realizada entre o dia 26 do mês anterior ao dia 25 do mês de referência.



