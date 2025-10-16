A- A+

bolsas Incerteza fiscal e política pesa no Ibovespa, que opera na contramão da alta de NY O Ibovespa opera em queda desde a abertura dos negócios nesta quinta-feira (16) e tem baixa em quase toda a carteira teórica de 82 ações

O Ibovespa opera em queda desde a abertura dos negócios nesta quinta-feira (16) e tem baixa em quase toda a carteira teórica de 82 ações. Por aqui, persistem as incertezas fiscais e relacionadas ao tarifaço, além de temores políticos.

Na agenda, o foco é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de agosto, que apresentou alta de 0,40%, ficando aquém da mediana positiva de 0,70% das projeções. O resultado, contudo, é insuficiente para colocar em debate cortes da Selic em dezembro deste ano. "Esse dado tem lado positivo que é um sinal claro de que o aumento da Selic está surtindo efeito na atividade. Já o ponto negativo é que veio abaixo do esperado, que a economia não está andando conforme o previsto", avalia Patrick Buss, especialista de renda variável da Manchester Investimentos.

Ainda, os investidores avaliam falas do diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, bem como discursos de diretores do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), diante da crescente chance de mais dois cortes de juros nos EUA em 2025.

Nesta manhã, Nilton David disse que "Temos um plano, com certeza, mas o nível de incerteza é tão alto que eu não ousaria adivinhar", ao referir-se a recuo da Selic. A afirmação foi feita durante evento "Global Macro Sessions", organizado pelo UBS BB, em Washington, nos Estados Unidos.

Ontem, o Índice Bovespa fechou em alta de 0,65%, aos 142.603,66 pontos. Hoje, entre as commodities, o petróleo sobe e o minério de ferro caiu 0,90% em Dalian, na China, o que imprime possibilidade de queda das ações do setor de metais na B3.

Para Alvaro Bandeira, coordenador de Economia da Apimec Brasil, o Ibovespa tem espaço para retomar os 144.500 pontos, mas o lado político segue tenso e ainda há cautela fiscal, citando as projeções de aumento da dívida pública do Brasil pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) informadas nesta semana.

Quanto ao cenário fiscal, ontem o TCU suspendeu a decisão que definia o centro da meta fiscal como base para o contingenciamento. Além disso, persistem incertezas sobre como o governo irá compensar a derrubada da MP com alternativas ao aumento do IOF. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou algumas propostas ainda ontem ao presidente Lula. Há medidas que já constavam da MP, mas que podem ser apresentadas na forma de projetos de lei.

"Temos ainda o governo buscando alternativas para compensar a queda da MP que aumentaria o IOF. O mercado segue com um certo desconforto com relação ao fiscal e, junto com a queda do minério de ferro, influencia o Ibovespa, que vinha oscilando uma tendência de alta muito forte desde agosto. Começou a realização de fato em outubro", avalia Bruna Sene, analista de renda variável da Rico. "A decisão do TCU é um ponto que está pressionando os ativos domésticos também, adicionando risco fiscal", completa Bruna Sene.

As atenções também continuam voltadas para o diálogo entre Brasil e EUA sobre o tarifaço. O Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reunirá na tarde desta quinta-feira com o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em Washington.

Ainda no quadro político, hoje o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), informou o cancelamento da sessão conjunta do Congresso Nacional, que iria analisar nesta quinta-feira os 63 vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Segundo ele, o cancelamento da sessão atende solicitação da liderança do governo no Congresso. Ontem, senadores já pediam o adiamento, em razão da falta de acordo.

Às 11h03, o Ibovespa caía 0,34%, aos 142.118,40 pontos, após ceder 0,81%, na mínima aos 141.445,76 pontos, vindo de abertura em 142.603,50 pontos. O petróleo subia 0,26%, mas Petrobrás recuava entre 0,67% (PN) e 0,82% (ON). Vale perdia 0,94%, perto da desvalorização de 0,90% do minério de ferro em Dalian.





