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Banco Central

Incerteza sobre ambiente externo aumentou com conflito EUA e Irã, diz REF do BC

Autoridade monetária, porém, pondera que apesar da incerteza sobre as políticas econômicas ao longo do ano e do aumento das tarifas norte-americanas, o crescimento global encerrou 2025 acima do esperado em seu início

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Banco Central do BrasilBanco Central do Brasil - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A incerteza sobre o ambiente externo aumentou no segundo semestre de 2025, segundo o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do Banco Central, referente ao período e divulgado nesta segunda-feira, 25.

Segundo o BC, a eclosão do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã elevou consideravelmente a incerteza sobre o cenário global, na medida em que seus impactos vêm se estendendo na região e o fluxo de commodities pelo Estreito de Ormuz vem sendo afetado.

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A autoridade monetária, porém, pondera que apesar da incerteza sobre as políticas econômicas ao longo do ano e do aumento das tarifas norte-americanas, o crescimento global encerrou 2025 acima do esperado em seu início.

Também observa que a oferta de linhas de funding externo ao Sistema Financeiro Nacional segue abundante e superior à demanda, sem indícios de pressão sobre os preços no curto prazo.

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