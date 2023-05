Incrições para o BNDES Garagem 2023 vão até esta sexta-feira (12)

A- A+

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou a abertura de uma nova chamada para a edição 2023 do BNDES Garagem - Negócios de Impacto, um programa de incentivo a startups que busca impulsionar empreendimentos inovadores em todo o país. Nesta edição, o BNDES irá incluir critérios adicionais de classificação, com pontuação extra para soluções direcionadas ao público feminino. O programa selecionará 45 negócios de diferentes setores, e a aceleração será conduzida pelo Consórcio AWL (Artemísia, Wayra e Liga Ventures), empresas reconhecidas no ecossistema de inovação. As inscrições estão abertas até o dia 12 de maio e devem ser realizadas por meio do site do BNDES Garagem.

Durante todo o programa, os participantes receberão suporte individual de especialistas, terão acesso a mentores para aconselhamento e resolução de desafios, receberão conteúdos sobre inovação, empreendedorismo e impacto, além de serviços gratuitos e subsidiados. Também terão a oportunidade de se conectar com potenciais investidores e parceiros de empresas públicas e privadas.

Ao final do processo de aceleração, duas startups que se destacarem serão premiadas. Uma na categoria Tração, destinada a negócios de impacto que desejam obter apoio para crescer e expandir suas operações, receberá um prêmio de R$ 30 mil. A outra na categoria Criação, voltada para empreendimentos iniciantes que necessitam de apoio em seus estágios iniciais, será premiada com R$ 20 mil.

Natália Dias, Diretora de Mercado de Capitais e Finanças Sustentáveis do BNDES, ressaltou o sucesso da iniciativa e a intenção do banco em promover cada vez mais a equidade de gênero. “Nos anos anteriores, demos destaque às iniciativas de impacto socioambiental, buscando sempre promover a diversidade regional, de gênero e de raça. Neste ano, além de continuarmos atentos às questões de diversidade, vamos priorizar soluções voltadas para o público feminino. Queremos cada vez mais apoiar iniciativas diversas e fora dos grandes centros, escalando esta bem sucedida iniciativa. Acreditamos na diversidade, equidade e inclusão como ferramenta transversal à atuação do banco e como linha de negócio", comenta a diretora do BNDES.

Luciano Gurgel, diretor-executivo da Artemisia, uma das organizações que compõem o Consórcio AWL, enfatiza a importância do BNDES nessa iniciativa. "Ter o BNDES levantando a bandeira dos negócios de impacto fez o tema chegar mais longe, em outro patamar. Como ator fundamental do mercado de capitais brasileiro, o Banco desenha sua Teoria de Mudança ao usar o BNDES Garagem como plataforma de lançamento de negócios de impacto para um futuro acesso ao mercado de capitais. Um dos nossos sonhos, e métrica de sucesso para o programa, é ver um dia um negócio de impacto acelerado pelo BNDES Garagem emitindo uma debênture ou um bond no mercado de capitais. E que os investidores desses papéis olhem não apenas o risco e o retorno do investimento, mas também o impacto por ele gerado”.

Guilherme Amorim, Head de Parcerias da Wayra, destaca a importância da iniciativa em priorizar soluções voltadas para mulheres. “Sabemos que a captação para mulheres empreendedoras ainda está muito distante do ideal quando comparadas a projetos com homens em posição de liderança. Boas ideias não se sustentam sem um bom plano de negócios e networking, o que reforça a importância das mentorias desenvolvidas ao longo do programa. O consórcio AWL permite que os empreendedores criem novas conexões e estruturem ações conjuntas que agregam valor e um olhar focado para as startups, levando-as para o próximo estágio”, ressalta Amorim.

Por sua vez, Rogério Tamassia, diretor da Liga Ventures, avalia a relevância do BNDES Garagem para o ecossistema de impacto. “Iniciativas como essa trazem oportunidades verdadeiras para que as startups consigam crescer e fazer a diferença no ecossistema de inovação. A parceria entre o BNDES e o consórcio AWL tem sido um sucesso e tenho certeza que os resultados desse ciclo seguirão trazendo impactos positivos e transformando os negócios do banco”.

Critérios de seleção do BNDES Garagem – Negócios de Impacto

O programa BNDES Garagem – Negócios de Impacto vai apoiar empreendedores com negócios em dois estágios da jornada empreendedora: Criação (para os que estão começando a empreender e precisam de suporte para dar os primeiros passos) e Tração (para os que já têm negócios criados e demandam apoio para crescer ou escalar).

No estágio de Criação o programa busca por empreendedores e startups que estejam na fase inicial do negócio, ainda passando por validações de problema, solução, público alvo, sem modelo de negócio definido; não possuam faturamento recorrente; podem ter ou não mais de um sócio(a) e/ou equipe, que podem ou não serem formalizados e que se enquadrem em um dos três estágios:

a) Ideação: startup com uma ideia de problema que quer resolver e está na fase de desenvolver o conceito da solução, mas ainda sem validações.

b) Prototipação: startup com uma proposta de solução, que está sendo validada com os primeiros testes, a fim de conhecer a sua viabilidade frente a resolução do problema.

c) MVP: startup com uma solução mais robusta que o protótipo e que está em fase de testes a fim de reconhecer a sua viabilidade de mercado, pode ou não ter seus primeiros clientes pagantes.

Em Criação, o empreendedor receberá suporte personalizado para desenvolver o Produto Mínimo Viável (MVP, sigla do inglês Minimum Viable Product), validar a solução no mercado, lançar a startup e conquistar os primeiros clientes. A metodologia aplicada é composta por uma trilha de conteúdos, mentorias e workshops para apoiar o empreendedor a desenvolver o negócio de impacto; a duração da aceleração será de três meses. A startup que se destacar receberá ao final uma premiação no valor de R$ 20 mil.

Para a seleção de Tração o foco está em encontrar startups que estejam em uma fase mais avançada do negócio e que já possuam aspectos como o problema, solução, público-alvo e modelo de negócio validados, que estejam colocando o seu impacto socioambiental na prática; que já possuam um faturamento e número de clientes recorrentes, sendo capazes de ter e/ou prever uma sustentabilidade financeira do negócio; que possuam mais de um(a) sócio(a) e/ou equipe formalizados e que se enquadre em um dos dois estágios:

a) Tração: startup que já validou o seu modelo de negócio junto ao mercado (pode ter um produto já validado, ou buscar lançar um novo durante o Programa), apresenta resultados recorrentes e precisa incrementar as vendas.

b) Scale Up: startup que está em fase de crescimento acelerado e ganho de escala local e internacional.

Em Tração, o empreendedor receberá suporte personalizado para acelerar o crescimento da própria startup, refinar o impacto da solução, além de ter acesso à rede de empresas parceiras – públicas e privadas – e de investidores. A metodologia é composta por trilhas de conteúdo alinhadas ao momento e à necessidade de cada negócio em um processo de aceleração flexível e personalizado, que conta também com conexões com mentores, empresas parceiras e investidores. Na prática, uma metodologia aplicada ao longo de quatro meses, pensada para empreendedores que desejam acelerar o desenvolvimento do negócio de impacto social ou ambiental para chegar rapidamente a outro patamar. Nesse estágio, a startup que se destacar receberá ao final uma premiação no valor de R$ 30 mil.

Para ambos os estágios, estão credenciados a participar empreendedores de todo o país, que tenham intenção genuína de gerar impacto positivo; que sejam engajados com o negócio; e estejam abertos a repensar pontos fundamentais da solução dentro do Programa.

Sobre o BNDES Garagem

O BNDES Garagem é uma iniciativa do BNDES que tem a missão de desenvolver e fomentar o empreendedorismo no Brasil por meio do apoio à startups. A primeira edição do Programa, realizada entre 2018 e 2019, contou com mais de 5 mil startups inscritas e 79 participantes. A taxa geral de recomendação do Programa por parte das startups foi de 95%, indicando alto grau de satisfação dos empreendedores.

A segunda edição, lançada em 2021, é focada em impulsionar negócios de impacto que queiram contribuir para a resolução de desafios sociais ou ambientais. A metodologia de aceleração do programa conta com a parceria de três organizações referências no ecossistema de empreendedorismo: Artemisia, Wayra e Liga Ventures. Nas categorias Criação e Tração, a proposta é reunir e apoiar negócios inovadores – que tenham potencial de impacto positivo – em linha com o propósito do BNDES de transformar a vida de gerações de brasileiros, promovendo o desenvolvimento sustentável. A primeira chamada desta edição ocorreu em 2021 e a segunda chamada em 2022, com a aceleração de 89 negócios de impacto no total. Saiba mais no site.

