Inda: entendemos que exportações de aço não receberão sobretaxa além de 50% já existentes

O presidente do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda), Carlos Loureiro, afirmou que o entendimento do instituto é de que exportações de aço brasileiras para os Estados Unidos não receberão sobretaxação além dos 50% que esses produtos já receberam.



"Nosso entendimento é de que não haverá sobretaxa. Tanto é que as vendas para os Estados Unidos não caíram em julho", disse Loureiro.

Ele explica que esse tipo de contrato é fechado com planejamento e antecedência e que as compras de julho devem chegar ao destino já em agosto.

A taxa de 50% sobre os produtos brasileiros anunciada pelo presidente Donald Trump deve passar a valer em 1º de agosto.



Ele disse ainda que o mercado interno de aço, afetado ao seu ver pela alta de importações, deve ter um segundo semestre pressionado. Entre outros pontos, ele cita clientes já com dificuldades de crédito.

