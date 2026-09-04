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Região Metropolitana do Recife Independência do Brasil: confira o que abre e o que fecha na RMR no feriado de 7 de setembro Shoppings vão operar em horário especial e os bancos estarão fechados

O feriado da Independência do Brasil é celebrado na segunda-feira (7) e altera o funcionamento do comércio, shoppings e serviços públicos no Recife e Região Metropolitana.

Na capital pernambucana, a abertura do comércio do Centro será facultativa, segundo informou a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Recife). Os shoppings vão operar em horário especial e os bancos estarão fechados na data.



Saiba o que abre e o que fecha no Recife e Região Metropolitana:

Comércio

Nesta segunda-feira (7), o comércio de rua do centro e bairros da capital pernambucana funcionará de maneira facultativa, segundo a CDL Recife. Cada lojista decidirá se abrirá ou não o estabelecimento e em qual horário.

Shoppings

Recife

Shopping Recife - 12h às 21h

RioMar Recife - 12h às 21h

Shopping Boa Vista - 11h às 19h;

Shopping Tacaruna - 12h às 21h

Plaza Shopping - das 12h às 21h

Shopping Afogados - das 9h às 18h

Shopping ETC - das 12h às 18h



Olinda

Shopping Patteo Olinda - 12h às 21h



Paulista

Paulista North Way Shopping - 12h às 21h

Camaragibe

Camará Shopping - 12h às 21h

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - 9h às 22h

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - 9h às 22h



Igarassu

Shopping Igarassu - 12h às 20h



Moreno

Recife Outlet - 9h às 21h.

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas para atendimento no Dia da Independência do Brasil, segundo informou a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

As compensações bancárias não serão efetivadas na data, incluindo a TED. Já o PIX, que funciona 24 horas todos os dias úteis e feriados, poderá ser feito normalmente.



Na terça-feira (8), o atendimento ao público retorna normalmente.

Prefeitura do Recife

Na segunda-feira (7), feriado de Sete de Setembro, equipamentos culturais e parte dos serviços administrativos estarão fechados no Recife, com retomada das atividades na terça-feira (8). Unidades de urgência e emergência em saúde, coleta domiciliar e outros serviços essenciais funcionarão normalmente.



Cultura - Todos os equipamentos culturais, como museus e teatros sob gestão municipal, estarão fechados no feriado da Independência do Brasil.



Saúde - Urgência, emergência e internação funcionarão 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); nas policlínicas e maternidades Professor Barros Lima (Casa Amarela) e Professor Arnaldo Marques (Ibura); na Maternidade Professor Bandeira Filho (Afogados), e no hospital pediátrico Helena Moura (Tamarineira), todos da rede municipal. Já na rede conveniada, moradores do Recife poderão ser atendidos também no Hospital Maria Lucinda (Parnamirim) e na Fundação Altino Ventura (Boa Vista).

O Hospital da Mulher (Curado) estará aberto 24 horas para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, anexo ao hospital, atende e acolhe mulheres (cis ou trans) e homens trans (com útero) de Pernambuco em situação de violência, a partir dos 10 anos de idade, oferecendo suporte e acompanhamento especializado. O espaço também segue com funcionamento 24h.

Vigilância Ambiental - O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, podendo ser acionado das 8h às 17h, por meio mensagens ou ligações para o Whatsapp (81) 3355-7712.

Vacinação - Na segunda-feira (7), o atendimento será das 11h às 19h no Shopping Boa Vista e das 12h às 19h nos Shoppings Recife e RioMar.

Turismo e lazer - Neste feriado prolongado, haverá a programação da 13ª edição da Feira Maré Cultural. O evento será realizado durante três dias na Orla de Boa Viagem, no Segundo Jardim. No sábado (5), a programação acontece das 12h às 19h. No domingo (6) e na segunda-feira (7), o funcionamento será das 10h às 19h.



A Ciclofaixa de Turismo e Lazer do Recife estará disponível no domingo (6) e na segunda-feira (7), das 7h às 16h. No sábado (5), das 4h às 7h30, o Corredor Recife de Esporte e Lazer também estará ativo.



O projeto Olha! Recife também promoverá passeios guiados gratuitos durante o final de semana. Nos dias 5 e 6, haverá opções de roteiros de catamarã, ônibus, a pé e de bicicleta. Informações e inscrições devem ser feitas no site.



O Parque das Esculturas estará fechado na segunda-feira (7), retomando o funcionamento na terça-feira (8), das 10h às 17h, assim como o Jardim Botânico do Recife.



Hospital Veterinário do Recife - O Hospital Veterinário do Recife funcionará normalmente durante o feriado, com atendimento 24 horas para casos de urgência e emergência.



Esportes - As unidades da Academia Recife abrem normalmente até o sábado (5), com retomada do funcionamento na terça-feira (8).



Parques urbanos - Os parques urbanos administrados pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) funcionarão normalmente durante o feriado de 7 de setembro. A maior parte dos equipamentos funciona das 5h às 22h, entre eles os parques Arraial Novo do Bom Jesus, Caiara, Arnaldo Assunção, Governador Eduardo Campos, da Macaxeira, da Tamarineira, Jardim do Poço, Apipucos, Dona Lindu e Santana.



O Parque da Jaqueira abre às 4h e segue até as 22h, enquanto o Parque 13 de Maio funciona das 5h às 20h e o Sítio Trindade, aos domingos, das 5h às 19h. Permanecem abertos 24 horas os parques das Graças, Jardim Baobá, ComVida, os lineares da Aurora, do Pina e Roque Santeiro, além dos parques alagáveis do Barro e de Tejipió.



Ecoestações - As Ecoestações mantidas pela Emlurb estarão fechadas no domingo (6) e na segunda-feira (7), seguindo o funcionamento habitual das unidades, que não abrem aos domingos e feriados. O atendimento será retomado normalmente na terça-feira (8).



Limpeza urbana - Os serviços de limpeza urbana e coleta domiciliar funcionarão normalmente durante o feriado.

Direitos Humanos e Juventude - O Parque 60+, que integra a estrutura do Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira, estará aberto ao público deste sábado (5) à segunda-feira (7), das 5h30 às 20h, na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nº 720.



No sábado, o espaço recebe a Feirinha 60+, com produtos artesanais e comidinhas produzidos por pessoas com 60 anos ou mais, das 13h às 18h. Também vai oferecer aulão de forró com o professor Thiago Ferreira do Balé Bacnaré e apresentações do Grupo Frevo Capoeira e Passo (FCEP), da Escola de Frevo do Recife e do Núcleo de Atividades Culturais com a Banda Marcial da Escola Otávio de Meira Lins.

O casarão do Centro de Convivência da Pessoa Idosa, o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves, o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e os Núcleos de Mediação de Conflitos localizados nas unidades do COMPAZ estarão fechados. O projeto Praia Sem Barreiras não estará funcionando.

Mercados e feiras - No sábado (5), as feiras livres e os mercados públicos do Recife funcionarão das 6h às 18h. No domingo (6) e na segunda-feira (7), o horário será de 6h às 13h. Após esse horário, os boxes das praças de alimentação poderão estender o atendimento.

Mulher - Estarão abertos o Centro de Referência Clarice Lispector: localizado na Rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro, 24 horas por dia, todos os dias da semana; o Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector, na Av. Recife, 700, em Areias, e o Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector Zona Norte, localizado na rua Padre Lemos, 675, no bairro de Casa Amarela. Os demais serviços da Secretaria da Mulher serão retomados normalmente na terça-feira (8).



Assistência social e combate à fome - No Dia da Independência do Brasil, alguns serviços da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS) terão funcionamento diferenciado. Os serviços essenciais seguirão funcionando normalmente. São eles: os Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as Casas de Acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS).

Já os Centros Arrecifes da Cidadania, o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN), a Cozinha Comunitária do Gurupé, o Banco de Alimentos do Recife, os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), a Central do Cadastro Único (CadÚnico), os Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua (Centros POP), o Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP) e a sala da Política sobre Drogas (na Central do CadÚnico) estarão fechados.



Trânsito - Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos na segunda-feira (7).



Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078.



Esquema Especial para Desfile de Sete de Setembro - A CTTU preparou um esquema especial de mobilidade para o Desfile da Independência, que será realizado nesta segunda-feira (7). Ao todo, três desvios serão implantados ao longo da Avenida Mascarenhas de Moraes, localizada no bairro da Imbiribeira, para promover a segurança viária e organizar a circulação durante o evento.



O primeiro desvio terá início às 4h, nas imediações da Justiça Federal de Pernambuco. Nesse ponto, os condutores que trafegam pela via no sentido Centro serão direcionados para a Rua Dez de Julho. No sentido Aeroporto, haverá um desvio na altura da Rua Júlio Verne.



Os condutores que vêm do Centro e desejam seguir para o Aeroporto deverão acessar a Rua Arquiteto Luiz Nunes e, em seguida, a Avenida Engenheiro Alves de Souza, de onde poderão acessar a nova Ponte Júlia Santiago.



Para os condutores que circulam pela Avenida Boa Viagem e precisam seguir em direção ao Ipsep, a orientação é utilizar o Viaduto Tancredo Neves para acessar a Avenida Recife, evitando a área do desfile e as vias próximas à Avenida Mascarenhas de Moraes.



A CTTU recomenda que, sempre que possível, os condutores evitem trafegar pela Avenida Mascarenhas de Moraes e pelas vias transversais durante o período de interdição. A previsão é de que o esquema seja encerrado às 12h, após a dispersão do público e a liberação das vias.



Ouvidoria Geral da Prefeitura do Recife - Não haverá atendimento presencial e telefônico no dia 7 de setembro. Os demais canais estarão disponíveis: e-mail ([email protected]); App Conecta e Portal da Ouvidoria.



Procon Recife - Não terá expediente no órgão no feriado de 7 de setembro. Estarão disponíveis os canais digitais para registros de reclamações e denúncias através do site procon.recife.pe.gov.br e e-mail [email protected].



Procuradoria da Fazenda - Não haverá expediente no feriado de 7 de setembro.



Agências de Emprego, Escolas Profissionalizantes e Sala do Empreendedorismo - As Escolas Profissionalizantes da Prefeitura do Recife não funcionarão n segunda-feira (7). As Agências de Emprego e Salas do Empreendedorismo também não terão atendimentos.



Rede Compaz - As unidades da Rede Compaz e as Bibliotecas pela Paz estarão fechadas na segunda-feira (7). As atividades retornam na terça-feira (8).

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