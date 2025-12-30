Ter, 30 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça30/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ECONOMIA MUNDIAL

Índia afirma que superou Japão como quarta economia mundial

Confirmação oficial depende do cálculo final do PIB anual, que será publicado em 2026

Reportar Erro
Primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente da China, Xi JinpingPrimeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente da China, Xi Jinping - Foto: Photo by - / INDIAN PRESS INFORMATION BUREAU (PIB) / AFP

O governo da Índia afirma em sua revisão econômica de fim de ano que o país superou o Japão como a quarta maior economia do mundo, embora com um PIB per capita muito inferior.

A confirmação oficial depende do cálculo final do PIB anual, que será publicado em 2026, mas o Fundo Monetário Internacional (FMI) sugere que a Índia deve superar o Japão no próximo ano.

As autoridades do país de maior população do mundo também acreditam que a Índia vai superar a Alemanha nos próximos três anos e, assim, assumirá a terceira posição entre as maiores economias do planeta, atrás dos Estados Unidos e da China.

"A Índia está entre as grandes economias com crescimento mais rápido no mundo e está bem posicionada para manter o impulso", destaca a revisão econômica do governo publicada na noite de segunda-feira (29).

Leia também

• Índia é o pais com mais casos de doping do mundo pelo terceiro ano consecutivo

• Amazon e Microsoft intensificam investimentos e devem injetar mais de US$ 50 bilhões na Índia

• Sob pressão, Índia recua em projeto para monitorar todos os celulares do país

"Com um PIB avaliado em 4,18 trilhões de dólares (23,2 trilhões de reais), a Índia superou o Japão como a quarta economia mundial e está a caminho de desbancar a Alemanha do terceiro posto nos próximos dois anos e meio ou três anos, com um PIB previsto de 7,3 trilhões de dólares (40 trilhões de reais) em 2030", afirma o documento do governo.

As projeções do FMI para 2026 calculam um PIB de 4,51 trilhões de dólares (R$ 25,12 trilhões) para a Índia, acima dos 4,46 trilhões (R$ 24,8 trilhões) previstos para o Japão.

A avaliação otimista de Nova Délhi persiste, apesar das preocupações econômicas causadas pela imposição de tarifas elevadas por parte dos Estados Unidos devido às compras indianas de petróleo russo.

O governo indiano ressalta que o crescimento reflete "resiliência em meio a persistentes incertezas no comércio global".

Mas outras medições oferecem uma perspectiva menos alentadora.

A Índia, que superou a China como a nação mais populosa em 2023, apresenta um PIB per capita de 2.694 dólares (15.000 reais) em 2024, segundo os dados mais recentes do Banco Mundial.

O número é 12 vezes menor que o japonês (32.487 dólares, 180.900 reais) e 20 vezes menor que o da Alemanha (56.103 dólares, 312.400 reais).

Além disso, mais de 25% dos 1,4 bilhão de habitantes da Índia têm entre 10 e 26 anos, mas o país enfrenta dificuldades para gerar empregos bem remunerados para milhões de jovens recém-formados.

A Índia virou a quinta economia do mundo em 2022, quando seu PIB superou o de seu ex-colonizador, Reino Unido, segundo os números do FMI.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter