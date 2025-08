Índia e Rússia reafirmam parceria estratégica e assinam cooperação em alumínio e fertilizantes

A- A+

A Índia e a Rússia reafirmam sua parceria estratégica e assinaram um protocolo para aprofundar cooperação em alumínio, fertilizantes, ferrovias e tecnologia de mineração, após a 11ª sessão do grupo de trabalho Índia-Rússia sobre Modernização e Cooperação Industrial, realizada nesta quarta-feira. A informação foi divulgada em comunicado oficial do Ministério do Comércio e Indústria indiano.

Segundo o texto, a reunião revisou o progresso feito desde a 10ª sessão e forneceu uma plataforma para "fortalecer a cooperação em setores-chave". É mencionado que as discussões entre as duas partes incluíram atualizações dos subgrupos sobre modernização, mineração, fertilizantes e transporte ferroviário, bem como áreas emergentes de colaboração.

"Ambas as partes também exploraram oportunidades na extração de terras raras e minerais críticos, gaseificação subterrânea de carvão e criação de infraestrutura industrial moderna", acrescentou a nota, que menciona o "compromisso compartilhado de aprofundar a cooperação industrial e econômica".

O fortalecimento da parceria entre Índia e Rússia acontece enquanto o presidente americano, Donald Trump, demonstra descontentamento com os países. Sobre os indianos, o republicano disse que não são bons parceiros comerciais e ameaçou maiores tarifas. Já em relação à Moscou, Trump insiste que o país alcance um cessar-fogo até sexta-feira ou será alvo de sanções secundárias.





