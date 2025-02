Índia e UE aceitam concluir termos para acordo de livre comércio até final deste ano

A- A+



A Índia e a União Europeia concordaram em finalizar os termos para um acordo de livre comércio, há muito pendente, este ano e impulsionar a cooperação em comércio, tecnologia, conectividade e defesa, após reunião entre o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta sexta-feira, 28.



Segundo Modi disse, muitas decisões foram tomadas para "elevar e acelerar a parceria Índia-UE" na reunião. "A parceria estratégica Índia-UE é natural. Seu núcleo é a confiança e a crença compartilhada em valores democráticos", disse.



Para Ursula Von der Leyen, o acordo pode ser "o maior desse tipo em qualquer lugar do mundo".



A reunião entre os representantes acontece em um momento em que a União Europeia (UE) intensifica os esforços para fechar um acordo com Nova Délhi, diante de potenciais tarifas dos Estados Unidos.



A Índia e a UE relançaram as negociações sobre o acordo bilateral em 2021, mas questões como acesso ao mercado para produtos como carros e bebidas alcoólicas têm sido pontos de discórdia.



A próxima rodada de negociações está marcada para março. As duas partes cooperam estreitamente em questões como política externa, segurança e tecnologia, e o lado europeu é o maior parceiro comercial da Índia, à frente dos EUA e da China. Fonte: Associated Press.

Veja também