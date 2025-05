A- A+

LIVRE COMÉRCIO Índia e União Europeia pretendem concluir acordo de livre comércio até o fim de 2025 O compromisso foi selado nesta sexta-feira, após reunião em Bruxelas entre o ministro do Comércio e Indústria da Índia e o comissário europeu para Comércio e Segurança Econômica

A Índia e a União Europeia (UE) reiteraram o objetivo de concluir, até o fim de 2025, as negociações sobre seu aguardado acordo de livre comércio (FTA, na sigla em inglês), em andamento há vários anos. O compromisso foi selado nesta sexta-feira, após reunião em Bruxelas entre o ministro do Comércio e Indústria da Índia, Piyush Goyal, e o comissário europeu para Comércio e Segurança Econômica, Maros Sefcovic.

Em comunicado conjunto, as partes reafirmaram a importância estratégica do acordo e destacaram benefícios esperados, como o aumento do acesso ao mercado para empresas de ambos os lados e o fortalecimento de cadeias de suprimentos mais seguras e diversificadas. Também foi enfatizada a necessidade de que o tratado promova a prosperidade mútua e o crescimento sustentável.

Segundo Goyal, o encontro foi "altamente produtivo" e contribuiu para "redirecionar estrategicamente" a parceria entre Índia e UE Ele também afirmou que o FTA poderá impulsionar a inovação, a competitividade e os investimentos de longo prazo, além de facilitar a mobilidade entre os dois mercados.

"A reunião em Bruxelas sinaliza uma clara intenção de ambas as partes em resolver as questões pendentes e concluir o acordo", afirma o comunicado, que destaca a liderança do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, como fundamental para o avanço das negociações em curso.

Veja também