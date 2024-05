A- A+

ECONOMIA Índia vai permitir "Pix offline" com suas moedas digitais País asiático concentra o maior percentual de operações de pagamento instantâneo, com metade das transações globais

O Banco Central da Índia está trabalhando para disponibilizar sua moeda digital sem depender do acesso à internet, segundo o governador do Banco de Reserva da Índia, Shaktikanta Das. Um dos objetivos é poder fazer pagamentos instantâneos sem a necessidade da rede, uma espécie de Pix offline.

O país é o maior mercado do mundo para pagamentos instantâneos, com metade das operações globais, segundo pesquisa da Prime Time for Real-Time 2024. O Brasil vem em segundo lugar, com uma fatia de 14%.

– Uma das principais características do dinheiro em espécie é que ele funciona fora da internet. Estamos trabalhando para tornar a transferência de CBDC (moedas digitais de banco central) também possível no modo offline – disse Das na segunda-feira, em um evento organizado pelo Banco de Compensações Internacionais.

A Índia é uma das poucas economias a experimentar uma moeda digital apoiada por um banco central, mesmo enquanto as nações desenvolvidas avançam com cautela. O país expandiu o uso de sua moeda digital em uma base de testes, com cerca de 1,3 milhão de clientes e 300 mil comerciantes utilizando a CBDC.

O uso da moeda digital de banco central na Índia atingiu 1 milhão por dia, mas as pessoas ainda preferem usar o modo de pagamentos móveis instantâneos, disse Das.





– O objetivo principal dos testes tem sido uma mudança no comportamento do consumidor em relação aos depósitos bancários. Mas precisamos de muito mais transações para entender seus efeitos econômicos mais amplos, especialmente na política monetária e no sistema bancário – disse Das.

Embora as CBDCs ajudem o banco central a aproveitar novas tecnologias para tornar as transações e pagamentos mais eficientes, os riscos de privacidade de dados e cibersegurança permanecem como principais obstáculos para um lançamento mais amplo.

O banco central indiano não está sozinho em exercer cautela sobre a nova forma de moeda. O think tank americano Atlantic Council lista 36 países que estão realizando testes pilotos com CBDCs, enquanto apenas três - Jamaica, Bahamas e Nigéria - lançaram por completo o dinheiro digital ao público.

