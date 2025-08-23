A- A+

tarifas Índia vai suspender envios postais para os EUA devido a confusão tarifária Medida ocorre antes do fim da isenção de impostos sobre pacotes de baixo valor nos EUA

A Índia anunciou neste sábado (23) a suspensão temporária de envios postais para os Estados Unidos, alegando confusão gerada pelas tarifas impostas pela administração do presidente Donald Trump.

A decisão ocorre poucos dias antes de entrar em vigor a eliminação da isenção de tarifas para pacotes de baixo valor. O Ministério das Comunicações da Índia informou que a ordem executiva emitida no final de julho exige que transportadores e outras “entidades autorizadas” arrecadem e repassem as tarifas.

“No entanto, vários processos críticos relacionados à designação de 'entidades autorizadas' e aos mecanismos de arrecadação permanecem indefinidos”, afirmou o ministério. Por isso, companhias aéreas com destino aos EUA declararam não estar preparadas operacional e tecnicamente para aceitar envios após 25 de agosto de 2025.

O Departamento de Correios da Índia suspenderá temporariamente reservas de todos os itens postais com destino aos EUA, exceto cartas, documentos e presentes de até 100 dólares (R$ 544). “Essas categorias isentas continuarão sendo aceitas, sujeitas a novas clarificações do Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA e do USPS”, disse o ministério.

A medida segue o exemplo de países europeus, como a França, cujo serviço postal (La Poste) anunciou suspensão da maioria dos envios de pacotes para os EUA. Segundo o serviço francês, as novas regras emitidas pelo Departamento de Alfândega dos EUA em 15 de agosto deram aos serviços postais europeus pouco tempo para se adaptarem.

A administração Trump abolirá a isenção de impostos sobre pequenos pacotes que entram nos Estados Unidos a partir de 29 de agosto.

