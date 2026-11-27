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Ministério da Fazenda Indicação de Trabuco repercute na imprensa internacional Nome do atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco foi confirmado pelo Palácio do Planalto na noite de quinta-feira (26)

A imprensa internacional repercutiu a indicação de Luiz Carlos Trabuco como novo ministro da Fazenda pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu quarto mandato.

Em matéria destacada em seu site, a Bloomberg diz que Lula recorreu a um dos banqueiros mais conhecidos do Brasil para recuperar a confiança dos investidores nas contas públicas do país. E lembra que os ativos brasileiros dispararam com as notícias de que o presidente havia sondado Trabuco para o cargo.

Segundo uma fonte citada na reportagem da Bloomberg, a função de Trabuco ''será explicar o mercado a Lula e Lula ao mercado'', e que, em vez de comandar um forte ajuste fiscal, a expectativa é que atue mais como conselheiro econômico do presidente.

O jornal britânico Financial Times também aponta que a escolha de Lula foi uma tentativa de acalmar os mercados, abalados pela situação das contas públicas da maior economia da América Latina, e lembra ainda que a indicação de uma figura respeitada do setor empresarial para ocupar esse cargo estratégico ocorre após uma onda de vendas de ativos financeiros brasileiros, desde a surpreendente vitória eleitoral do presidente, de 81 anos, no mês passado, sobre Flávio Bolsonaro.



Analistas ouvidos pelo FT afirmaram que a nomeação de Trabuco poderia ajudar a tranquilizar os investidores quanto à intenção do presidente de adotar uma política fiscal mais ortodoxa em seu quarto mandato não consecutivo.

Luiz Carlos Trabuco, atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco, o segundo maior banco privado do país, teve sua nomeação confirmada pelo governo de Lula na noite de quinta-feira (26).

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