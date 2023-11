Indicado pelo Centrão, novo presidente da Caixa toma posse nesta quinta-feira

A- A+

O novo presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira Fernandes, toma posse nesta quinta-feira. Servidor público do órgão, ele é aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e foi indicado para o cargo pelo Centrão.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu Rita Serrano para ampliar a base de apoio no Congresso.

Em entrevista ao GLOBO, o novo presidente da Caixa disse que “seria natural” entregar cargos para o Centrão e, sobre sua gestão, disse ainda que deve abrir novas agências, caminho diferente do que vem sendo adotado por diferentes bancos.

Graduado em Estudos Sociais pela Universidade Federal da Paraíba, Vieira é funcionário aposentado do banco, por onde passou por vários postos.

A mudança da presidente da Caixa faz parte de uma reforma ministerial que começou em julho, com a troca de Daniela Carneiro por Celso Sabino (União Brasil) no Ministério do Turismo. As mudanças no alto escalão do governo atingiram, até agora, três mulheres. Ana Moser foi demitida do Ministério de Esportes.

Rita Serrano era representante dos funcionários no Conselho de Administração da Caixa e foi comunicada da sua demissão pelo próprio presidente Lula, em reunião realizada no Palácio do Planalto há cerca de duas semanas.

