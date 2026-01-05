Indicador de Incerteza cai 3,1 pontos em dezembro ante novembro, mostra FGV

A- A+

O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) teve queda de 3,1 pontos na passagem de novembro para dezembro, para 104,5 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na métrica de médias móveis trimestrais, o IIE-Br caiu 0,7 ponto.

"O indicador de incerteza recuou em dezembro, influenciado por ambos os componentes, principalmente, pelo componente de Mídia, que reflete o debate econômico nas notícias de jornais. Com o resultado, o IIE-Br encerra o ano consolidando um patamar considerado confortável de incerteza, abaixo de 110 pontos por quatro meses consecutivos", avaliou Anna Carolina Gouveia, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O IIE-Br é formado por dois componentes: o IIE-Br Mídia, que faz o mapeamento nos principais jornais da frequência de notícias com menção à incerteza; e o IIE-Br Expectativa, que é construído a partir das dispersões das previsões para a taxa de câmbio e para o IPCA.

"Nas médias móveis trimestrais, o indicador mantém trajetória de queda ao longo de 2025, sinalizando menor incerteza econômica para o ano. Esse desempenho reflete a resiliência da economia, a recente desaceleração da inflação, maior previsibilidade da política econômica interna e a diminuição dos ruídos no cenário externo nos dois últimos meses. Para 2026, no entanto, há desafios relevantes que podem influenciar no nível de incerteza da economia, como as eleições presidenciais, previsão de desaceleração econômica e a intensificação do debate sobre as contas públicas", completou Gouveia.

O recuo de dezembro foi puxado pelos dois componentes do indicador: o de Mídia cedeu 3,2 pontos, para 107,8 pontos, contribuindo com -2,8 pontos para o IIE-Br do mês. Enquanto o de Expectativas recuou 1,6 ponto, para 89,2 pontos, contribuindo com -0,3 ponto.

A coleta do Indicador de Incerteza da Economia brasileira é realizada entre o dia 26 do mês anterior ao dia 25 do mês de referência.

