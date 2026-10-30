Indicador de incerteza medido pela FGV cai 1,8 ponto em outubro ante setembro
Componente de Mídia recuou 2,8 pontos em outubro, para 108,8 pontos, contribuindo negativamente com 2,4 pontos para o resultado agregado
O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) da Fundação Getulio Vargas (FGV) recuou 1,8 ponto em outubro, para 109,0 pontos. Na métrica de médias móveis trimestrais, o indicador caiu 0,1 ponto, para 110,5 pontos.
"A relativa estabilidade do IIE-Br em outubro reflete movimentos distintos de seus componentes: o que mede a incidência de termos na imprensa recuou, enquanto o indicador de dispersão das projeções de mercado subiu no mês. O resultado evidencia que, apesar de uma redução na percepção de incerteza no ambiente político, persistem dúvidas relevantes sobre a trajetória da economia brasileira. Para os próximos meses, a trajetória do indicador tende a depender das sinalizações sobre a condução da política econômica no próximo mandato", afirma Stefano Pacini, economista do FGV Ibre.
O IIE-Br é formado por dois componentes: o IIE-Br Mídia, que mapeia a frequência de notícias com menção à incerteza nas mídias impressa e online; e o IIE-Br Expectativa, construído a partir da dispersão das previsões de analistas para a taxa de câmbio, a taxa Selic 12 meses à frente e o IPCA acumulado para os próximos 12 meses (com base na pesquisa Focus do Banco Central).
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O componente de Mídia recuou 2,8 pontos em outubro, para 108,8 pontos, contribuindo negativamente com 2,4 pontos para o resultado agregado. Já o componente de Expectativas subiu 2,9 pontos no mês, para 106,1 pontos, contribuindo positivamente com 0,6 ponto para a variação do IIE-Br.
"O recuo do componente de Mídia pode estar associado à proximidade de conclusão do processo eleitoral, reduzindo parte das indefinições sobre os rumos da política econômica. A alta do componente de Expectativas, por sua vez, foi impulsionada pela maior dispersão das projeções para câmbio e juros, e sinaliza uma menor convergência entre os analistas sobre o cenário macroeconômico", afirmou Pacini.
A coleta do indicador é realizada do dia 26 do mês anterior ao de referência ao dia 25 do mês de referência. Esta, portanto, ocorreu antes do resultado do segundo turno da eleição presidencial.