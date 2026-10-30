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Mercado Financeiro Indicador de incerteza medido pela FGV cai 1,8 ponto em outubro ante setembro Componente de Mídia recuou 2,8 pontos em outubro, para 108,8 pontos, contribuindo negativamente com 2,4 pontos para o resultado agregado

O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) da Fundação Getulio Vargas (FGV) recuou 1,8 ponto em outubro, para 109,0 pontos. Na métrica de médias móveis trimestrais, o indicador caiu 0,1 ponto, para 110,5 pontos.

"A relativa estabilidade do IIE-Br em outubro reflete movimentos distintos de seus componentes: o que mede a incidência de termos na imprensa recuou, enquanto o indicador de dispersão das projeções de mercado subiu no mês. O resultado evidencia que, apesar de uma redução na percepção de incerteza no ambiente político, persistem dúvidas relevantes sobre a trajetória da economia brasileira. Para os próximos meses, a trajetória do indicador tende a depender das sinalizações sobre a condução da política econômica no próximo mandato", afirma Stefano Pacini, economista do FGV Ibre.

O IIE-Br é formado por dois componentes: o IIE-Br Mídia, que mapeia a frequência de notícias com menção à incerteza nas mídias impressa e online; e o IIE-Br Expectativa, construído a partir da dispersão das previsões de analistas para a taxa de câmbio, a taxa Selic 12 meses à frente e o IPCA acumulado para os próximos 12 meses (com base na pesquisa Focus do Banco Central).

O componente de Mídia recuou 2,8 pontos em outubro, para 108,8 pontos, contribuindo negativamente com 2,4 pontos para o resultado agregado. Já o componente de Expectativas subiu 2,9 pontos no mês, para 106,1 pontos, contribuindo positivamente com 0,6 ponto para a variação do IIE-Br.

"O recuo do componente de Mídia pode estar associado à proximidade de conclusão do processo eleitoral, reduzindo parte das indefinições sobre os rumos da política econômica. A alta do componente de Expectativas, por sua vez, foi impulsionada pela maior dispersão das projeções para câmbio e juros, e sinaliza uma menor convergência entre os analistas sobre o cenário macroeconômico", afirmou Pacini.

A coleta do indicador é realizada do dia 26 do mês anterior ao de referência ao dia 25 do mês de referência. Esta, portanto, ocorreu antes do resultado do segundo turno da eleição presidencial.

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