INDÚSTRIA

Indicadores de atividade industrial ficam estáveis na passagem de junho para julho, diz CNI

Vale notar que, desde abril de 2024, quando a UCI alcançou 79,7%, o indicador vem apresentando uma leve tendência de queda", diz a confederação, por meio de nota

Os indicadores de atividade industrial acompanhados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) ficaram praticamente parados na passagem de junho para julho, informou a entidade nesta terça-feira, 9. A única variação pouco mais expressiva foi observada no nível de Utilização da Capacidade Instalada (UCI), que recuou 0,4 ponto porcentual, de 78,6% para 78,2%, na série com ajuste sazonal.

"Vale notar que, desde abril de 2024, quando a UCI alcançou 79,7%, o indicador vem apresentando uma leve tendência de queda", diz a CNI, por meio de nota.

Os outros indicadores tiveram variações próximas da estabilidade O faturamento real da indústria cresceu 0,4% na margem. As horas trabalhadas na produção avançaram 0,1%. O emprego oscilou 0,2% para cima, praticamente estável pelo terceiro mês seguido.

A massa salarial real caiu 0,1% na margem, e o rendimento médio real recuou 0,3%.

Ano
Na comparação com julho de 2024, o faturamento real da indústria caiu 1,3%. A massa salarial real recuou 0,2%, e o rendimento médio real, 2,1%. As horas trabalhadas na produção cresceram 0,5%, e o índice de emprego aumentou 1,9%.

No acumulado de janeiro a julho de 2025, em relação ao mesmo período de 2024, a massa salarial real cai 1,9%, e o rendimento médio real recua 2,1%. Em contrapartida, o faturamento real cresce 5,1%; as horas trabalhadas na produção, 2,5%; e o emprego, 2,3%.

"Isso mostra que a atividade industrial, embora perdendo tração, ainda se encontra em um patamar elevado nessa comparação", diz a CNI.

