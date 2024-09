A- A+

FAZENDA Indicadores mostram que atividade deve seguir em expansão no 3º tri, diz secretário da Fazenda A pasta espera expansão de 0,6% para o PIB no período

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse nesta sexta-feira, 13, que os indicadores coincidentes disponíveis até agora sugerem que a economia brasileira deve continuar crescendo no terceiro trimestre.

A pasta espera expansão de 0,6% para o Produto Interno Bruto (PIB) no período, após alta de 1,4% no trimestre anterior.

"Nós tivemos já um resultado bastante expressivo no segundo trimestre do ano, nós esperamos manter o crescimento em terceiro trimestre, claro, em um ritmo menor do que o verificado no segundo trimestre", disse Mello, durante uma entrevista coletiva para comentar os números do Boletim Macrofiscal, divulgados nesta sexta pela Fazenda.

Ele lembrou que as projeções do mercado para o crescimento do PIB e para a inflação de 2024 têm crescido. Sobre as projeções para o IPCA, Mello mencionou que há um peso do fator climático - com as enchentes no Rio Grande do Sul no início do ano e a seca que atinge o País agora -, que pode ter impacto nos preços de alimentos.

"Até por isso, a trajetória de queda da inflação no Brasil prossegue mais com um ritmo menos forte do que poderia, caso você não tivesse esse tipo de pressões", afirmou o secretário.

