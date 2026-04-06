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Comércio Internacional Índice da FAO de preços de alimentos sobe em março pelo 2º mês consecutivo Resultado foi sustentado pela valorização generalizada nos subíndices de cereais, óleos vegetais, carnes, laticínios e, especialmente, do açúcar

O Índice de Preços dos Alimentos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) subiu em março pelo segundo mês seguido, impulsionado principalmente pela alta nos preços da energia decorrente do agravamento do conflito no Oriente Médio. O indicador atingiu média de 128,5 pontos, uma alta de 2,4% em relação ao nível de fevereiro e um avanço de 1% sobre o valor registrado em igual período do ano passado.

O resultado foi sustentado pela valorização generalizada nos subíndices de cereais, óleos vegetais, carnes, laticínios e, especialmente, do açúcar.

O subíndice de preços dos cereais registrou alta de 1,5% ante o mês anterior. O movimento foi liderado pelo trigo, cujas cotações internacionais subiram 4,3% devido à deterioração das lavouras nos Estados Unidos (EUA) pela seca e à expectativa de menor área semeada na Austrália por causa dos custos elevados de fertilizantes.

O milho teve uma leve alta sustentada pela demanda para produção de etanol, enquanto o índice para o arroz caiu 3,0% em função do período de colheitas e da depreciação cambial frente ao dólar.

O subíndice de óleos vegetais saltou 5,1% em março, situando-se 13,2% acima do nível observado um ano antes. As cotações internacionais dos óleos de palma, soja, girassol e colza subiram acompanhando o encarecimento do petróleo, o que elevou as expectativas de uma demanda mais firme por parte da indústria de biocombustíveis.

Já o subíndice de carnes avançou 1% no mês. A carne suína registrou valorização na União Europeia antes do fortalecimento sazonal da demanda, enquanto os preços da carne bovina subiram com destaque para o Brasil, onde a oferta de exportação caiu devido à menor disponibilidade de gado.

Em contrapartida, as carnes ovina e de frango recuaram, em parte por limitações logísticas de acesso a mercados no Oriente Médio

O subíndice de açúcar registrou a maior alta do mês, com avanço de 7,2% em março. A valorização ocorreu pela expectativa de que o Brasil, principal exportador mundial, destine mais cana-de-açúcar para a produção de etanol para compensar a alta do petróleo, o que superou o cenário de oferta favorável na Índia e na Tailândia.

Também o subíndice de laticínios subiu 1,2%, puxado pelo leite em pó na Oceania, apesar da queda nos preços do queijo na Europa

Perspectivas para 2026

A FAO atualizou suas projeções para a produção mundial de trigo em 2026, estimando um volume de 820 milhões de toneladas, o que representa uma queda de 1,7% ante o ano passado. O recuo é atribuído a preços menores e condições climáticas adversas na União Europeia, na Rússia e nos EUA, embora a produção na Índia deva atingir um nível recorde.

Para o milho, a organização espera produções acima da média na Argentina, no Brasil e na África do Sul. No entanto, a escalada das tensões no Oriente Médio e os custos elevados de insumos introduziram incertezas adicionais sobre a oferta e o comportamento dos preços para o restante de 2026 e o próximo ano

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