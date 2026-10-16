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Banco Central Índice de Atividade Econômica do BC sobe 0,34% em agosto e supera mediana das expectativas Avanço em agosto foi mais intenso do que o previsto pela mediana das estimativas do mercado financeiro na pesquisa Projeções Broadcast, de 0,12%

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) subiu 0,34% em agosto, na comparação com julho, na série com ajuste sazonal, informou a autoridade monetária nesta sexta-feira, 16. Em julho, o indicador caiu 0,31%, conforme o resultado atualizado (revisado, de -0,22%).

O avanço em agosto foi mais intenso do que o previsto pela mediana das estimativas do mercado financeiro na pesquisa Projeções Broadcast, de 0,12%. As estimativas do mercado iam de queda de 0,30% a alta de 0,70%.

No mês, o índice ex-agropecuária, que exclui os efeitos do setor da conta, subiu 0,33%, após queda de 0,30% no mês anterior (revisado, de -0,13%). O indicador próprio da agropecuária, por outro lado, recuou 1,76%, depois de ter caído 0,40% (revisado, de -1,15%) em julho.

O índice de serviços subiu 0,24% após ter caído 0,18% no mês anterior (revisado, de -0,01%); o da indústria avançou 0,87%, após ter recuado 0,64% (revisado de -0,40%) em julho; e o de impostos - equivalente, em linhas gerais, à rubrica de impostos líquidos sobre produtos do Produto Interno Bruto (PIB) - subiu 0,11%, após cair 0,18% (revisado de -0,16%) no mês anterior.

Interanual

Na comparação com agosto de 2025, o IBC-Br total cresceu 1,21% na série sem ajuste sazonal - acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 1,00%. As estimativas do mercado iam de queda de 0,20% a aumento de 1,80%.

O índice ex-agropecuária cresceu 0,91% na comparação interanual, após alta de mesma magnitude no mês anterior (revisado de 0,99%) O da agropecuária subiu 5,76%, após alta de 4,77% (revisado de 3,69%) em julho.

O indicador de serviços avançou 1,29%, após alta de 1,23% (revisado de 1,26%) no mês anterior. O índice da indústria cresceu 0,36%, depois de ter subido 0,16% (revisado de 0,47%). O índice de impostos aumentou 0,35%, após avançar 0,80% (revisado de 0,75%) em julho.

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